Heber dijo que encontró una situación “mucho más compleja” de lo que imaginaba

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que se encontró con una situación “mucho más compleja” de lo que imaginaba, respecto a la inseguridad que se vive en el Uruguay. "Creemos que la situación se ha complejizado, sobre todo, porque la droga ha tenido una expansión, que ha generado otro tipo de delitos", dijo y agregó que se "ha multiplicado los delitos de hurto y de rapiña, producto de que con eso compran la droga".

"Tenemos una expansión de los delitos comunes producto del ingreso ya masificado de las drogas", reafirmó el mandatario en entrevista con Informativo Sarandí. Por esa razón, dijo que le parece "correcta la lucha contra el narcotráfico al grano y al micro narcotráfico, a las bocas de pasta base". "Creemos que son factores de difusión del delito común, del pequeño delito", agregó.

En esa misma Línea, Heber sostuvo: "creemos que tenemos que dar una batalla frontal", y agregó que para ello, ya cuentan con "los recursos humanos, con gente muy capacitada", pero afirmó que les "faltan más elementos tecnológicos para poder generar una red de seguimiento" sobre ese tipo de delitos.



"Me parece absurdo que se le pida la renuncia a quien colaboró con la Justicia"

Sobre los pedidos de renuncia emitidos por el Sindicato Policial de Maldonado, que involucran al actual jefe de Policía del departamento y a su relación con el excoordinador de la Jefatura imputado en las últimas horas por cinco delitos, Heber dijo: "no lo entiendo" y agregó que el jefe de Policía fue un "actor principal" para "instrumentar" la investigación y "generar la reserva del caso". "Hace más de ocho meses que estuvo el tema está en investigación (...) Me parece absurdo que se le pida (la renuncia) a quien, en definitiva, colaboró con la Justicia", dijo. Además sostuvo que “la designación no es únicamente del jefe”, y que se “determinó los primeros días de marzo y fue por parte de las autoridades”.