¿Por qué el FA apoyó investigar a Cardoso y no a Carrera? Esto respondió Enrique Rubio

El senador nacionalista Jorge Gandini solicitó este lunes la creación de una comisión investigadora por el caso que involucra al senador frenteamplista Charles Carrera. Su correligionario Enrique Rubio brindó una conferencia de prensa esta tarde, en la que destacó que por ahora el Frente Amplio participará de la preinvestigadora pero no de la investigadora, y fue consultado respecto a por qué se apoyó investigar al exministro de Turismo Germán Cardoso, y no a Carrera.

“Yo integré varias comisiones investigadoras, y estas comisiones investigadoras terminaron poniendo en conocimiento de la Justicia o haciendo denuncias penales”, comenzó su respuesta Rubio.



“Ahora, en el caso de la investigadora sobre el exministro Cardoso, cuando comenzó no estaba en el Poder Judicial, y hubo un diferendo en la Cámara de Diputados porque la coalición de gobierno terminó aprobando que quien era el denunciado, a su vez se convirtiera en denunciante. Y nuestra bancada en Diputados entendió que el sistema de garantías de las comisiones investigadores estaba violado, y por lo tanto los elementos que tenían, que eran denuncias realizadas por otro miembro de la coalición de gobierno del Ministerio de Turismo, debían de ponerse de inmediato en conocimiento del Poder Judicial”, señaló.



“Fue una situación totalmente atípica, que en realidad no sé si tiene algún precedente”, aseguró.

El caso Carrera En una serie de informaciones difundidas meses atrás por el programa Santo y Seña de Canal cuatro, y luego por El País, se relató el uso irregular dado al Hospital Policial durante los años en que Carrera fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior (2010-2017).



En concreto, se lo señaló por haber habilitado el uso de ese centro de salud por parte de Víctor Hernández, un civil que quedó paralizado luego de ser baleado en 2012, y a quien además se le entregaron, durante varios años, tiques de alimentación firmados por Carrera, mientras el beneficiario residía en ese lugar.



El caso Cardoso Durante la administración de Cardoso, Turismo autorizó la compra de US$ 700.000 en publicidad digital (a las firmas Kirma, Cisneros y Mediamath). En el caso de la primera, radicada en Estonia, nunca se llegó a efectivizar el pago porque el Banco República se vio impedido de hacer el depósito en cumplimiento con los mecanismos antilavado.



Luego, la empresa hizo los trámites para ceder sus derechos a otra compañía de Miami (Sarasota) para cobrar US$ 280.000.



Tras una denuncia, Fiscalía investiga el caso.

Rubio también fue consultado respecto a si consideran que no se va a aportar elementos nuevos respecto a quién fue el autor del disparo contra Víctor Hernández, teniendo en cuenta que este delito prescribe en cuestión de días.



"Eso lo tiene el Poder Judicial y en realidad lo va a resolver el Poder Judicial, sabe cuáles son los plazos, tiene todos los elementos y está haciendo la investigación. Entonces ¿qué es lo que nosotros podemos agregar? Lo que nosotros estaríamos haciendo en el Parlamento es un debate político que trasciende a la sociedad y se convierte en un tema que se distorsiona muy rápidamente, lo que ha sucedido en muchas comisiones investigadoras, y el tema de fondo no se resuelve”, apuntó el legislador.



Con respecto a su concurrencia a la investigadora, expresó: “Nosotros concurriremos con la mayor seriedad en el día de mañana para ver cuáles son los elementos que ha aportado el senador Gandini, o sea que vamos a integrar la comisión preinvestigadora”.



“Por lo que hemos conocido hasta este momento, se trataría de hechos del pasado que han sido parte de procesos judiciales, por lo menos de cinco instancias diferentes”, resaltó.



“Acá hay un conjunto de acciones muy importantes que se están desarrollando en el Poder Judicial, y nosotros creemos que hay que ser extremadamente respetuosos de la independencia de poderes, y que sería totalmente inconveniente desarrollar una actividad legislativa que va a estar tratando las mismas cuestiones y convocando a las mismas personas, bien como indagados o como testigos, y no en el ámbito de reserva que tiene el trabajo que está haciendo Fiscalía”, dijo Rubio.



“Entonces estaríamos desde este punto de vista ejerciendo una presión indebida sobre el Poder Judicial por parte del poder político”, añadió.



“Este tema nos parece de medular importancia, y por eso en principio, salvo que aparezcan elementos que en este momento desconocemos, participaremos de la comisión preinvestigadora pero no participaremos de la comisión investigadora, si es que esta llega a aprobarse la semana que viene”, destacó.



De todas formas, sostuvo que Carrera “va a presentar documentación en su defensa en la fase inicial de la comisión y también va a hacer otras acciones ante el Poder Judicial”.



Además, comentó que la situación del caso Carrera, incluyendo la denuncia del ministro Luis Alberto Heber, "da toda la impresión de ser una actitud persecutoria, que opera como cortina de humo de cuestiones muy delicadas que tiene el gobierno y que no sabe cómo resolver".