El FA está "abierto a propuestas" para derogar adicional de Fondo de Solidaridad

Luego de que la Coalición llegara a un acuerdo para resolver cómo “compensar” a la Universidad de la República (Udelar) si se elimina el adicional del Fondo de Solidaridad, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos señaló que su partido está "abierto" a la idea de tomar fondos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) u "otras propuestas" siempre y cuando "contemplen la compensación por cuatro años".

"El FA ha dicho que no va a acompañar la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad si no se aseguran los recursos que compensen a la Udelar por esa pérdida, que es del orden de los 14 millones de dólares que se va perdiendo un 25 % cada año", detalló Olmos en rueda de prensa.



Según el diputado, el proyecto planteado por la Coalición, que todavía no tuvo una presentación formal, "es una solución para el primer año con la esperanza de que después el Senado solucione el segundo año y los otros dos serán problema de la administración siguiente". "En esas condiciones no vamos a apoyar", expresó.



"La Rendición de Cuentas 2023 no puede generar gastos en 2024, es un problema constitucional y no puede meterse a definir cosas para el próximo gobierno. Quedaría para 2025, que se aplica el mismo presupuesto que tenemos este año, con una derogación del 25 % del Fondo de Solidaridad que no está compensado", detalló.



Olmos recordó que la Universidad de la República "tiene 4.000 estudiantes nuevos, con un plan de expansión en todo el país" que favorece a la democratización de la educación y retirar esos fondos puede ser un peligro.