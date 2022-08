Diputados resolvieron cómo “compensar” a la Udelar para eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La coalición de gobierno quiere eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República a través de la Rendición de Cuentas. Como la medida provocará que el centro de estudios tenga una pérdida de ingresos, los diputados se comprometieron a encontrar una solución. El acuerdo llegó ayer de noche, mientras en el plenario se discutía el articulado. En pocas palabras, se decidió que un porcentaje del ingreso que recibe a través de un impuesto el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) vaya para la Udelar.

Entonces, ¿de dónde sale el dinero que irá a la Udelar? Se propone la sustitución del artículo 17 de la Ley 16.065, donde se crea un impuesto adicional al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba).



Los diputados proponen que el 20% del “producido de este impuesto” sea “destinado a infraestructura edilicia y no edilicia de la Universidad de la República. Así es que el dinero se distribuirá de la siguiente manera: un 35% para los proyectos institucionales en el interior del país; un 25% para mejoras en la infraestructura no edilicia destinada a la enseñanza, bibliotecas, formación de docentes y publicaciones; y el restante 40% para la infraestructura edilicia destinada a la enseñanza”, dice el artículo al que accedió El País. Al mismo tiempo, se indica que la “asignación porcentual dispuesta en el inciso anterior, no podrá ser superior a $143.000.000 a valores del primero de enero de 2022”.



Los $143.000.000 son el monto al que los diputados de la coalición se comprometieron a solucionar. Cabe destacar que no compensa toda la pérdida de ingresos que tendrá la Udelar. Pero eso no es ninguna sorpresa, ya que, previo a que el proyecto ingresara al plenario, los legisladores aclararon que buscarían sustituir una parte de lo que se perdería por la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad y que la otra parte era tarea del Senado. Por lo tanto, en la Cámara Alta tendrán que negociar para encontrar los recursos que aún faltan.



La eliminación del adicional será progresiva: empieza con una reducción de un 25% anual acumulativo, sobre el cargo vigente en el año 2022, hasta su completa supresión a partir del ejercicio 2026.

Interna

Previo a que los legisladores de la coalición llegaran a un acuerdo, el diputado Eduardo Lust de Cabildo Abierto aseguró ayer que, si no se encontraba una solución de largo plazo para financiar la pérdida de recursos de la Udelar, su partido no acompañaría la iniciativa en Diputados.



Las declaraciones de Lust generaron preocupación entre los legisladores de los otros partidos que integran la coalición, ya que no coincidía con lo que se había hablado internamente. Además, generó molestias entre los cabildantes, quienes manifestaron que la posición del diputado era personal y que la generalizó al partido.



La situación llegó a tal punto que cerca de las 18 horas -mientras transcurría en la Cámara de Diputados la discusión sobre artículos que tienen que ver con AFE- el coordinador de bancada, Sebastián Cal, y legisladores del Partido Colorado mantuvieron una reunión con Lust.



Más temprano, el cabildante había dicho a El País que son $ 790 por mes por profesional, y que con ese dinero se hace “mucha obra en el interior”, como ser en departamentos como Salto y Paysandú.

Sin acuerdo

La Ley de Medios continúa siendo un problema para la coalición de gobierno. Son varias las instancias de negociación que se han dado entre los diputados de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda sin encontrar un camino común. Ayer no fue la excepción: una vez más, terminó una reunión sin una respuesta. Mañana se volverán a encontrar para decidir cómo procederán con un tema que ha sido una piedra en el zapato para los legisladores.



Y es que, en un principio y sin acuerdo sobre el artículo que deroga la Ley de Medios en su totalidad, que venía en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, se tiró la pelota para el Senado. Se decidió que en Diputados no se iba a tratar el tema después de que cada partido tuviera una postura diferente. Pero todo cambió cuando el presidente, Luis Lacalle Pou, dijo el jueves que su “posición personal, hablada con miembros del gobierno, era que en Diputados se votaran los artículos (de la Rendición de Cuentas que derogan la Ley de Medios)”. “Que se vote a favor o en contra”, afirmó.



Tras las declaraciones del mandatario, volvieron las negociaciones sobre el tema. El lunes, primer día de debate en el plenario, Cabildo Abierto presentó un aditivo para la modificación del artículo 56 y los otros partidos comenzaron a planificar sus estrategias. Los legisladores blancos, en tanto, se reunieron con el ministro de Industria, Omar Paganini.

Díaz: “Aparecen bolsones que nadie sabe cómo se van a repartir”

En la sesión de ayer, la diputada del Frente Amplio Bettiana Díaz realizó críticas al articulado vinculado a los incrementos salariales que se anunciaron en el último tiempo. La legisladora aseguró que la “recuperación salarial se va a dar, con suerte, para el 78% de los trabajadores del sector público”. Además, criticó que se hagan “afirmaciones que no se pueden sostener, como que va a haber aumento de salario real en un 6%”.



Por otra parte, sobre el Ministerio del Interior aseguró que ven “aparecer bolsones de dinero que nadie sabe cómo se van a repartir”. Díaz señaló que el “piso salarial para la Policía de 50.000 nominales”, un incremento del “2,5% por encima del acuerdo que se logró con la administración central”, y que se iba a tener en “cuenta principalmente a los grados más bajos de la Policía”, son disposiciones que no están por escrito en el proyecto.