Crean cuentas de Twitter de desaparecidos en dictadura de cara a la Marcha del Silencio

“Luis Eduardo González. Chiqui. Estudio Medicina. Empleado. Casado con Elena. Soy de Young. Me secuestran las Fuerzas Conjuntas. Tenía 22 años. Sigo desaparecido”.



Así es la descripción que aparece en una cuenta de Twitter creada en mayo de este año por las Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos durante la dictadura en el marco de una nueva Marcha del Silencio que se realizará el próximo lunes 20 de mayo en Avenida Rivera y Jackson.

Se trata de una campaña de sensibilización en la que se crearon perfiles de Twitter de algunos de los desaparecidos en dictadura para, a través de esa red social, contar la historia de cada uno de ellos.

El 13 de diciembre de 1974 nos secuestran a Elena y a mí a las dos de la mañana. Nos despertaron los golpes en la puerta. Vivíamos en Montevideo, en la calle Scosería 2556, apartamento 701. Nos llevaron separados al Batallón 6to de Caballería #SeguimosBuscando #VerdadyJusticia — Luis Eduardo González (@edu_gonzalez52) 13 de mayo de 2019

Las publicaciones de estas cuentas de Twitter son acompañadas por hashtags como #SeguimosBuscando o #VerdadyJusticia.

Algunas de estas cuentas son las de Luis Eduardo González, Marta Severo y Pablo Errandonea.

En la convocatoria a nueva Marcha del Silencio, la organización señala que el encuentro es "una cálida demostración de solidaridad con quienes sufrieron y aún sufren las consecuencias de la barbarie del Terrorismo de Estado; y particularmente con la lucha de las madres que buscaron a sus hijos y los siguen buscando".

Y agregan que además "expresa el repudio más enérgico a las atrocidades cometidas, tristemente reivindicadas no sólo por sus ejecutores sino también por los Generales y la Oficialidad actual, que no temen por su honor cobijando en sus filas tales elementos".



"Las Marchas del Silencio expresan la voluntad de miles de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro país, que no quieren que esta historia se repita. ¡Nunca más dictadura ni Terrorismo de Estado!", dice la organización.

Además la organización también hace alusión al Tribunal de Honor del Ejército que escuchó las declaraciones de José Nino Gavazzo donde confiesa haber arrojado el cuerpo del extupamaro Roberto Gomensoro en aguas del Río Negro.



"Los generales que estos días expresaron su mentalidad golpista, que avalaron con sus fallos de los Tribunales de Honor, los gravísimos delitos de Gavazzo, Silveira y Maurente, no deben bajo ningún concepto integrar y menos aún conducir las Fuerzas Armadas", indica la organización y agrega que "el Senado no estuvo a la altura de lo que la República exige" al rechazar el pase a retiro obligatorio de cuatro militares a consecuencia de las declaraciones.



Por otra parte también sostiene "la poca transparencia que tuvo este proceso por parte de todos los implicados, incluida la Presidencia.".



"No queremos éstas Fuerzas Armadas, ni la impunidad de sus crímenes. Queremos garantías para una democracia plena", cierra la organización la convocatoria.