Conrado Rodríguez: "Nunca es bueno que un ministro renuncie"

La renuncia de Ernesto Talvi a la Cancillería terminó de sacudir la interna del Partido Colorado que tiene distanciados a sus dos líderes, que por estas horas se llaman a silencio. En Batllistas, el sector del expresidente Julio María Sanguinetti, evalúan pedirle explicaciones al excanciller dado que no quedan claros los motivos de su alejamiento, confirmó el diputado Conrado Rodríguez, que conversó de la interna con El País.

-¿Cómo observa su sector, Batllistas, la salida del economista Ernesto Talvi de la Cancillería?



-Obviamente cuando nos enteramos de la posible renuncia, la primera reacción fue de sorpresa porque en ningún momento eso aparecía arriba del tapete ni de la discusión interna dentro del partido. Fue realmente de sorpresa. La incertidumbre dentro de la gestión de gobierno nunca es buena, entonces, dije en su momento que si se iba a renunciar, que eso se dilucidara y que en definitiva el gobierno pudiera seguir haciendo planes de cómo llevar adelante la cartera.



-La renuncia a la Cancillería ocurrió 24 horas antes de que Uruguay asumiera la presidencia pro tempore del Mercosur. ¿Cómo valora la decisión del economista?



-Bueno, yo personalmente creo que nunca es bueno que un ministro se vaya o renuncie a su cartera a pocos meses de iniciada la gestión. Creo que nunca es algo bueno para nadie. Creo que Uruguay tiene enormes desafíos a nivel de la inserción internacional, no solamente buscando nuevos mercados o abriendo nuevos mercados y eso obviamente que venía de la mano con la suscripción de algunos acuerdos comerciales, muchos de ellos ya en últimas etapas, por ejemplo, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. También es muy importante la voz que tenga el Uruguay en el exterior o en el concierto internacional. Uruguay como país chico necesita tener una presencia importante en el exterior, justamente para que nos vean y para que podamos entablar relaciones y poder comerciar. El Partido Colorado tiene un compromiso muy grande con el gobierno. Vamos a seguir trabajando fuertemente para lograr los cambios que la ciudadanía estaba reclamando.



-¿La renuncia de Ernesto Talvi puede condicionar de alguna manera a la coalición de gobierno? Ahora se viene la discusión del Presupuesto, por ejemplo.



-Creo que no hay cambios en ese sentido, porque el compromiso del Partido Colorado es un compromiso que viene de la historia en cuanto a la responsabilidad de gobierno y en cuanto a lograr esas reformas que la gente está pidiendo. El compromiso de todo el Partido con el gobierno es absoluto.

"Cuando nos enteramos de la posible renuncia, la primera reacción fue de sorpresa", dijo Conrado Rodríguez. Foto: Leonardo Mainé.

-En el Frente Amplio hay quienes entienden que en la salida de Talvi jugaron otras variables, por ejemplo, que fue el ministro con mayor exposición mediática durante la pandemia del coronavirus.



-Yo no creo que haya habido ningún tipo de planificación en esto que se dio. No concuerdo. Creo sí que cada uno va tomando sus decisiones, pero lo que queda bien claro es que el compromiso del Partido Colorado es absoluto con el gobierno, yo creo que el Partido Colorado tiene mucho para dar desde el gobierno y a partir de la gestión dentro del gobierno, el Partido Colorado va a volver a sintonizar con la ciudadanía.



-¿No estaba sintonizando en los últimos 15 años?



-Yo creo que en la medida que la gente visualice todo lo que puedan dar los dirigentes colorados, y las propuestas que tienen, creo que la gente va a sintonizar de una mejor manera a como lo venía haciendo en los últimos tiempos.



-¿Talvi debe rendir cuentas de su alejamiento de la Cancillería en el seno del Partido Colorado?



-Todos nosotros ocupamos cargos en representación del Partido Colorado y siempre es bueno que la institucionalidad partidaria esté interiorizada de los diferentes vaivenes de los cargos que ocupamos. Entonces, en la medida que hay una renuncia, me parecería bueno que exista una comunicación a la institucionalidad del partido. No para hacer una caza de brujas, ni nada, simplemente para cuidar las formas. Me parece que está bueno recalcarlo, es para cuidar las formas.



-¿Pero entonces, hoy los colorados no tienen claros los motivos que tuvo Talvi para definir su renuncia?



-No, no, pero también es bueno que cada uno de nosotros que ocupamos cargos de representación por el Partido Colorado, podamos decirle a la institucionalidad partidaria cuál fue nuestro rol en los cargos que ocupamos, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que quedó pendiente, cómo podemos apuntalar al país y al gobierno en determinadas temáticas; me parece que sería algo bueno. Simplemente que se cuiden las formas dentro del partido pero sin ningún tipo de intención ulterior.



-¿Lo va a solicitar usted al Comité Ejecutivo Nacional del partido?



-Lo voy a discutir con los compañeros del sector y con los compañeros de los otros sectores, porque en todo este tiempo los sectores han trabajado muy bien en conjunto. A nivel parlamentario hemos trabajado de forma armónica, eso ha quedado demostrado en los tratamientos de los diferentes proyectos de ley, pero sobre todo en el proyecto de ley de urgente consideración donde durante este tiempo hemos estado encargados de la coordinación política varios legisladores de un sector y de otro, donde la coordinación ha sido excelente. Hemos estado con el diputado (Ope) Pasquet (Ciudadanos) sentado uno al lado del otro, haciendo propuestas y mejorando el texto del proyecto del Poder Ejecutivo.



-¿Y cómo queda la interna del Partido Colorado luego de esto, porque si bien hoy hay comunicación entre ambos sectores, la realidad es que Talvi y Julio María Sanguinetti no se hablan desde febrero?



-Bueno, pero para nosotros lo importante es focalizarnos en todo lo que tenemos que hacer desde el gobierno y más allá de afinidades de un lado y del otro o de relaciones de un lado o de otro, tenemos que lograr que el Partido Colorado siga siendo una herramienta para provocar los cambios. Las discusiones se van a dilucidar en los ámbitos de la orgánica del partido como se dilucidan en los ámbitos de todos los partidos. Acá tenemos que tener bien en claro que tenemos una posibilidad de cambiar muchas de las cosas que nosotros decíamos que estaban mal, que ahora integramos un gobierno que lo tenemos que cuidar y que estamos en condiciones de que nuestros dirigentes demuestren todo lo que pueden hacer a favor de la sociedad.

Es el primer diputado por Montevideo de Batllistas, Foto: archivo El País.

-¿Ahora es momento de que Talvi y Sanguinetti muestren un acercamiento?



-Eso es resorte de ellos, pero estoy convencido de que eso en algún momento se va a dar.



-¿Para usted quién es el líder del Partido Colorado? ¿Su líder?



-El mío es Julio María Sanguinetti.



-El suyo.



-El mío.



-¿Y el del partido?



-El partido tiene líderes de sectores. (Silencio). El Partido tiene líderes de sectores, tuvo sus candidaturas a la Presidencia, la reforma constitucional del 96 llevó a que existiera una candidatura única, dirimida en una interna.



-Pero su líder es Sanguinetti, por más que Talvi haya sido el ganador en las internas de 2019.



-Mi referente político es Julio María Sanguinetti y yo respeto a Ernesto Talvi y respeto a otros dirigentes que no están dentro de mi sector. Eso es así, ahora y siempre.



-Consulto porque en Ciudadanos señalan que hay dos liderazgos claros, uno político y otro institucional.



-Yo creo que hay liderazgos sectoriales y que hay un relacionamiento de los liderazgos sectoriales y de los sectores a través de los órganos del partido. En este caso hay una autoridad que es el secretario general del partido que es Julio María Sanguinetti, pero creo que en temas liderazgos hay sectoriales. En su momento estaba el liderazgo del presidente Julio María Sanguinetti y de Jorge Batlle y creo que aquellos que trabajaban o seguían el liderazgo de Batlle ante esta misma pregunta hubieran dicho que existían varios liderazgos.



-¿Quién debería sentarse a negociar en la mesa de la coalición hoy?



-Pero hoy por hoy se da tanto a nivel parlamentario como a nivel del Ejecutivo que el diálogo se da por parte de los líderes de los dos sectores mayoritarios dentro del partido. O sea, y a nivel parlamentario lo mismo. Esta ha sido la tradición del Partido Colorado, la tradición es que no tenemos presidente de nuestro directorio, tenemos un secretario general.



-¿Le hizo bien a la interna colorada el regreso del expresidente?



-Yo creo que sí porque fue el primero en establecer la posibilidad de una coalición, algo que todavía no podía ser visualizado por mucha gente. A partir de ese momento la gente empieza a visualizar un camino de unión entre los partidos, más allá de sus perfiles y de sus matices ideológicos y que era posible que esa unión pudiera sustentar ese gobierno.

-¿Qué evaluación hace de la discusión y posterior aprobación de la ley de urgente consideración (LUC) en Diputados?



-Creo que el debate fue muy importante, que fue muy rico, que desde el principio se tuvo la tesitura de estar abiertos a posibles cambios tanto una vez que recibimos el primer borrador que fue el 22 de enero. Allí en el caso nuestro, en particular, se hizo una primera devolución, se trabajó fuertemente durante un mes en muchas comisiones. Hicimos una primera devolución con una cantidad de sugerencias de cambios. El Poder Ejecutivo nos contestó de que se incorporaban muchos de los cambios propuestos. Eso nos dejó muy conformes y luego cuando vino al Parlamento, donde siempre se escuchó y vio cómo se podía mejorar el proyecto. Y fue así que en el Senado se hicieron acuerdos importantes en el seno de la coalición pero también con la oposición. Y esa fue la misma tesitura que tuvimos en Diputados, nunca hubo un mandato de cerrar la LUC en Diputados.



-¿Y cómo encuentra que el Frente Amplio no haya votado la iniciativa?



-Yo creo que el Frente Amplio buscó argumentos y excusas para justificar su voto negativo, esas excusas o argumentos a mi juicio son muy endebles. Decir que un proyecto de ley por ejemplo no puede tener muchos temas como se dijo en Cámara es un argumento muy endeble que no resiste ningún tipo de análisis. El argumento de que era inconstitucional que-dó demostrado en la discusión en el plenario de la cámara que es un proyecto de ley constitucional. El argumento de que hubo poca discusión creo que se cae en la medida que desde el 22 de enero tenemos todos conocimiento de este proyecto de ley. Pocas veces se ha visto un proyec-to de ley que se conociera con tanta antelación.