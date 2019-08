Fiscal confirmó que restos encontrados en el Batallón 13 corresponden a un cuerpo entero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fiscal Ricardo Perciballe confirmó este mediodía que los restos humanos encontrados ayer en el Batallón 13 corresponden a un "cuerpo entero" del que todavía no se conoce el sexo y estimó que su extracción total llevará por lo menos tres horas más.

"Lo primero es extraer el cuerpo, se hace un trabajo muy fino para que no se deteriore el cuerpo, se extrae y se lleva al laboratorio para su análisis primario", dijo Perciballe, quien aclaró que "nunca se trabaja sobre un nombre en particular salvo que se diga; se trabaja de forma genérica".



Trabajos en el Batallón 13. Foto: Francisco Flores

Perciballe detalló que "no hay un patrón de enterramiento", en lo encontrado hasta el momento aunque afirmó que sí había cal en el entorno y que el cuerpo fue encontrado a un metro de la superficie y a unos 100 metros de donde estaba enterrado Fernando Miranda, padre del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.



Sobre la posibilidad de que el hallazgo tenga derivaciones en la causa judicial, Perciballe dijo: "La causa del punto jurídico no tiene mayor relevancia. La relevancia acá es que se encuentra un cuerpo lo que es importante para los familiares. Hay que esperar la identificación para dar cierta tranquilidad a los familiares y la esperanza de que se trabaja en un tema sensible".

El fiscal aclaró que a nivel judicial "no tiene mayor relevancia" porque "de última la situación si se identifica probablemente haya una causa por desaparición forzada. Lo que cambia podría ser si en algún momento se sabe quienes son los responsables". En ese sentido dijo que el hallazgo de los restos es "un impulso para seguir trabajando".

Las organizaciones de Derechos Humanos manejan que en el Batallón 13 podría haber 13 personas sepultadas de manera clandestina. De acuerdo a distintas investigaciones, en ese predio militar funcionó el centro de torturas “300 Carlos”. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y por la Comisión para la Paz, las personas que podrían haber sido enterradas en el batallón 13 porque fueron vistas con vida allí son: Eduardo Bleier, Otermin Montes de Oca, Elena Quinteros, María Claudia García, Amelia Sanjurjo, Julio Correa Rodríguez, Julio Escudero, Óscar Tassino, Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo, Óscar Baliñas y Luis Eduardo González.



El fiscal recalcó que la intención es intervenir todo el predio del Batallón 13 y que el hallazgo "es producto de un trabajo de rutina que se viene haciendo hace años y es casualidad que se encontrara en una búsqueda intensa que se estaba haciendo". Además dijo que las excavaciones fueron producto de "la derivación de otra causa".

A futuro expresó que ya está dispuesta una cadena de custodias de los restos que fue determinada por la jueza y que continuará una vez que las muestras de ADN sean enviadas a Argentina para corroborar la identidad.



El esqueleto encontrado podría ser el quinto hallazgo del cadáver de un detenido desaparecido si se confirma la identidad de los restos óseos. Los cuatro identificados anteriormente corresponden a: Ubagésner Cháves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco. Además se encontraron restos residuales de dos personas distintas cuyo ADN no fue identificado.