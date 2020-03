La coalición busca organizarse marcando cada uno su perfil para gobernar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si algo logró fijar en el imaginario colectivo la campaña electoral de los blancos fue la idea de gobernar en coalición con todos los partidos y con ello un cambio político muy potente tras 15 años de gobiernos del Frente Amplio.

El entonces candidato presidencial Luis Alberto Lacalle Pou exhibió en cada acto y recorrida los programas de gobierno de sus futuros socios. Levantaba en el aire los documentos y aseguraba haberlos leído con mucho cuidado. Desde el primer momento dijo que había más coincidencias que discrepancias a la hora de gobernar. Aquel gesto fue determinante para los meses siguientes.



Antes del inicio formal de la campaña ya se habían producido señales. El 28 de mayo del 2018 se reunieron el expresidente Julio María Sanguinetti y los senadores Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Convocó Sanguinetti y Lacalle Pou puso el despacho.



Allí se habló de formar un futuro gobierno de coalición. La idea alcanzó estado público rápidamente y el tema estuvo durante toda la campaña. Y no tuvo mayor resistencia en la interna de los futuros socios.



En la elección de octubre el Partido Nacional fue el más votado dentro de la oposición, pero no le alcanzó para desalojar por sí solo al oficialismo. Fue así que en noviembre la alianza fluyó sin grandes sobresaltos.



La perspectiva era optimista para la naciente coalición y las posibilidades de Lacalle Pou crecían. La primera vuelta dejó una nueva mayoría parlamentaria repartida entre cinco partidos: 56 diputados y 17 senadores. Se firmó el acuerdo “Compromiso por el país” que fijó 13 puntos claves para un eventual gobierno.



Finalmente, Lacalle Pou resultó electo con el 48,8% de los votos. Los socios de la coalición tendrá seis ministerios en el gabinete, varias subsecretarías y una importante cantidad de cargos en distintos organismos.



Una de las primeras pruebas que debió sortear la coalición fue la elección de una candidatura común para la Intendencia de Montevideo.



Más allá de los largos intercambios por el nombre del candidato, la novedad histórica es que todos los partidos de la oposición comparecerán a la elección capitalina bajo el lema Partido Independiente.



Para llegar a ese posicionamiento fue necesario que cuatro de los cinco socios se bajaran de sus lemas y se dispusieran a otro proyecto electoral común. Finalmente, Laura Raffo terminó siendo la candidata de la coalición.

Socios.

El Partido Colorado volverá a integrar el gobierno luego de 15 años como oposición.



Una de sus metas será “demostrar” que puede volver a gobernar tras la “penitencia” electoral como resultado de la crisis de 2002 durante el gobierno del expresidente Jorge Batlle, según consideran algunos dirigentes.



El rol que pueda adoptar hoy la nueva bancada colorada en el Parlamento como socio principal de los blancos será de vital importancia, sobre todo porque tendrá que darle gobernabilidad a la gestión del presidente electo Luis Lacalle Pou, que se propone enviar una ley de urgente consideración en los primeros días de su mandato.



El senador y coordinador político de Ciudadanos, Adrián Peña, será quien lidere las negociaciones de toda la bancada en el plano legislativo, mientras que en el Ejecutivo, ese rol recaerá en el designado canciller de la República Ernesto Talvi.



Las riendas institucionales del partido las llevará el dos veces presidente Julio María Sanguinetti, que ya está ocupando la secretaría general.



Los colorados buscan hoy generar un espacio en el que estén representados todos los socios de la coalición para tratar temas estrictamente de gobierno. Es más, la semana pasada el propio Sanguinetti y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, coincidieron en ello.



“Quizás esté faltando” un “ámbito global de conversación”, señaló Sanguinetti en rueda de prensa tras el encuentro en el que pidió darle a la coalición “un nivel de formalidad más permanente”.



Para el diputado colorado Felipe Schipani es muy importante que se concrete un “ámbito formal de coordinación de la coalición”. Sin embargo, esta postura no es compartida por los blancos y el Partido Independiente, según informó Búsqueda en su edición del jueves pasado.



El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a El País que “el funcionamiento de la coalición debe tramitarse a través del gabinete ministerial y de la coordinación de las bancadas parlamentarias”.



Schipani señaló que la “hoja de ruta” serán los 13 puntos acordados en el Compromiso por el País y que “lo que no forme parte de ese acuerdo lo debatiremos como lo estamos haciendo con la ley de urgencia”.



El colorado añadió que “va a haber acuerdos, coincidencias, pero también va a haber discrepancias y puntos de vista diferentes, es natural que así sea, somos partidos políticos distintos, que en muchos asuntos no tenemos las mismas visiones”.



Por su parte, el diputado Conrado Rodríguez coincidió con Schipani en que se deben generar “instancias formales de encuentro y articulación que permitan ir tomando decisiones sobre los diferentes temas de gobierno”.



En este sentido, Rodríguez considera que además de los “ámbitos naturales de discusión” del Parlamento y el Consejo de Ministros, “sería muy buena la generación de una instancia formal permanente entre los líderes de los diferentes sectores y partidos que componen la coalición”.



Desde Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech se manifestó partidario de buscar la forma de darle una “organicidad” a la coalición que permita intercambiar entre sus integrantes.



“Todo esto es muy nuevo, no tenemos una idea muy concreta de cómo una coalición puede funcionar”, afirmó Domenech.



En esa línea, se están buscando fórmulas para facilitar el intercambio entre los distintos partidos que integran el bloque. “La idea la propuso Sanguinetti hace unos días. Nos podríamos sentar todos alrededor de una mesa a conversar los temas más importantes. Todo lo que contribuya a que la coalición funcione de manera más armónica y más organicidad nos parece bien”, señaló.

Hasta el momento, el planteo de Sanguinetti, que respalda Cabildo, no ha tenido una respuesta desde el Partido Nacional. Los socios suponen que tras la asunción del mando se conozca la opinión de los blancos. “La posesión del mando nos ha desviado la atención de lo que tenemos que resolver desde la semana próxima: los aportes que hizo cada partido sobre la ley de urgente consideración”, dijo Domenech.

Una historia conjunta cargada de idas y vueltas Blancos y colorados, socios mayoritarios de la coalición, cuentan con 183 años de historia. Durante casi dos siglos se enfrentaron en los campos de batalla y en decenas de campañas electorales. La palabra coalición comenzó a sonar después de las elecciones del año 1994 cuando Julio María Sanguinetti ganó los comicios, por escaso margen, ante el Frente Amplio y el Partido Nacional. Alberto Volonté lideró entre los blancos y alcanzó un acuerdo político con Sanguinetti.



La experiencia se repetiría durante el gobierno de Jorge Batlle. Mientras tanto, Cabildo Abierto y el Partido Independiente están inaugurando su lugar como socios en una coalición de gobierno.

Socios para gobernar

Luis Lacalle Pou Como futuro presidente de la República y líder de la coalición tendrá la responsabilidad de llevar las riendas del próximo gobierno junto a sus socios del Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente. Su prioridad será enviar al Parlamento en los primeros días de gobierno un proyecto de ley de urgente consideración.

Ernesto Talvi Es hoy junto al dos veces presidente Julio María Sanguinetti el encargado de conducir el Partido Colorado, socio mayoritario del presidente electo Luis Lacalle Pou. Si bien será el próximo canciller de la República, el excandidato presidencial aspira también a encabezar las negociaciones políticas del partido en el plano legislativo junto a sus socios de la coalición.

Guido Manini Ríos El general retirado y líder de Cabildo Abierto rechazó integrar el gabinete ministerial. En su lugar, definió ocupar su banca en la Cámara de Senadores junto a quien fue su compañero de fórmula, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, que será el suplente de su esposa Irene Moreira, quien ocupará la titularidad del Ministerio de Vivienda.

Pablo Mieres El líder del Partido Independiente, que será el próximo ministro de Trabajo y Seguridad Social, es hoy uno de los cuatro socios de los blancos. Mieres que renunció a la presidencia de su partido, deberá ahora no solo llevar las riendas de la secretaría de Estado para la que fue designado, sino que tendrá que conducir su partido tras obtener un magro resultado electoral en 2019.