Jorge Vázquez dijo que Larrañaga les quitará custodias a él y a Bonomi desde el domingo

El futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció que las custodias de Jorge Vázquez, ministro en funciones, y Eduardo Bonomi, actual senador, les serán retiradas a partir del 1° de marzo, según indicó el ex subsecretario de la cartera en rueda de prensa este jueves.



"Una de las cosas que nos ha planteado el doctor (Jorge) Larrañaga es que las custodias cesan el día 29. No voy a tener más custodias", expresó Vázquez y agregó: "Yo también he recibido muchas amenazas y desde el año 2005 estoy al frente de la lucha al narcotráfico en el Uruguay", indicó.

"No hay antecedentes de esto, pero tampoco hay antecedentes de que ningún ministro se fuera amenazado, ni tampoco hay antecedentes de que se hubiera hecho un combate al narcotráfico como se ha hecho desde el año 2005 en adelante", indicó Vázquez.



Consultado sobre si esperaba esta decisión el actual ministro indicó: "No sé, no lo pensé".

En 2016 el ex ministro Bonomi fue amenazado por el líder de la banda llamada Los Cuinis, Gerardo González Valencia, quien dijo que lo colgaría "del puente más alto".

Vázquez confirmó por otra parte que una persona estuvo detenida por realizar amenazas directas contra Larrañaga, noticia que fue publicada este jueves por el semanario Búsqueda.

"La amenaza al doctor Larrañaga yo se la comuniqué personalmente, fue una amenaza a través de las redes. Nosotros dimos cuenta a la Fiscalía en forma inmediata, intervino Inteligencia y se ubicó a la persona que había hecho esa amenaza", indicó y agregó que el detenido se retractó delante de la Justicia y aseguró que su intención no era hacerle daño al futuro ministro y "fue puesto en libertad".

El mensaje con amenazas fue realizado hace un mes aproximadamente a través de Facebook.