Quedaron una "cantidad de interrogantes" sin responder en interpelación a Heber y Bustillo, según Topolansky

La exsenadora frenteamplista Lucía Topolansky analizó la interpelación que se hizo a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Según Topolansky, "es evidente que dos ministros del riñón del presidente", con los votos a favor de su sector, podían hacer la interpelación "en checoslovaco" o "encriptada" y aún así no tener consecuencias dentro del Gobierno.

Topolansky señaló que quedaron "una cantidad de interrogantes sin responder" entre ellas qué contenían los mails intercambiados entre los subsecretarios de los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores; cómo fue la comunicación con el abogado Alejandro Balbi o las consultas de la cónsul de Dubái por el caso. Además, dijo haber investigado y no haber encontrado "si hay antecedentes de ir a tomar huellas dactilares a la cárcel". "Hay una cantidad de cosas que se hicieron muy livianamente y lo peor es que compromete la imagen del país", detalló en diálogo con el programa Nada que Perder (M24).



Citando la columna en El País del jurista Leonardo Guzmán, la exvicepresidenta de la República apuntó que "se leyó mal el decreto" y que Heber primero declaró que el decreto no estaba vigente y luego se desdijo: "Allí hay toda una banda oscura", remarcó.

Por otra parte, dijo que "esas cantinelas que ellos desataron con (Eduardo) Bonomi", —en referencia a los múltiples pedidos que hacía el Partido Nacional cuando era oposición y solicitaba la renuncia del entonces Ministro del Interior— "es una metodología perversa que no corresponde" que por lo tanto desde el Frente Amplio no se replicará.



Además, resaltó que al escuchar la interpelación, notó que Heber "es un hábil legislador, participó en miles de interpelaciones, sabe dar las respuestas"; en cambio, las respuestas del resto de interrogados "fueron formales, debiluchas".

Seguridad: "Tenemos que hacer un esfuerzo toda la sociedad"

A propósito de la gestión del actual Gobierno en materia de Seguridad, Topolansky remarcó que "hay una situación bien compleja".



"Creo que el actual Gobierno cuando inició su mandato venía con una receta demasiado simple y no midió las complejidades del tema y la realidad le dio en la cara".



Para Topolansky, la realidad delicitiva que afronta el país "se pudo ver atenuada" por la pandemia, pero con el retorno de la normalidad "se vio una realidad super compleja".

"Tenemos que hacer un esfuerzo toda la sociedad y no estar hablando de planes que no se ven mucho", disparó con referencia al plan de seguridad planteado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y dijo que, si bien "hay factores que se pueden manejar y otros no", lo que no se puede decir es que “bajó todo lo único que subieron son los homicidios”. "La presencia policial tiene que estar todos los días", sentenció.