Candidato del PERI dispuesto a negociar con el Partido Nacional

Una tarde de abril en su chacra de Punta Espinillo, mate amargo de por medio y en una larga charla, César Vega y Luis Lacalle Pou conversaron de las elecciones. El líder blanco sabe que tiene chances de ganar la elección pero que necesitará del más amplio apoyo para triunfar en un escenario de balotaje en noviembre de este año. Por eso salió a conversar con todos y así lo hizo con el líder del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).

Y el blanco se encontró con un candidato de ultra izquierda dispuesto a negociar. Así lo comentó Vega en una entrevista con El País. El candidato del PERI asegura que la elección de 2019 la visualiza más sencilla que la pasada elección del 2014 donde quedaron en la puerta de acceder a una banca de la cámara de Diputados.

"Viendo todas las encuestas estamos marcando un promedio de un uno por ciento. Tenemos mucho más expectativas para entrar al Parlamento. Creemos que va a ser más fácil que la pasada y sentimos que hay un espacio para captar votos por izquierda, ya que el Frente Amplio está perdiendo muchos votos por ahí", comentó Vega.

El candidato del PERI es consciente que acceder a una banca en el Parlamento el próximo periodo le daría un gran poder para negociar. Sin embargo, esa palabra:"negociar" no es de su agrado. Vega prefiere hablar de "conversar" y alcanzar entendimientos.

"Va a ser muy valiosa cada banca en diputados. En esa materia actuaremos de una forma bien pragmática: proyecto por proyecto. Si sirve lo votamos, si no sirve lo desechamos. Yo creo que tenemos que hacer así para que las cosas marchen", explicó a El País.

En ese sentido no tiene temor ni preconceptos para sentarse a hablar y acordar con ningún partido ni candidato. La clave serán los proyectos y las ideas puntuales. "Venga de quien vengan, si son del Frente, blancos, colorados o de quien sea", comentó.

Vega recordó la charla en su chacra cuando lo visitó Lacalle Pou, quien hoy es el favorito para ganar la interna del Partido Nacional. "Hace un tiempo estuvo el Cuquito acá y me planteó lo de la coalición. Mi postura es que no se pueden firmar acuerdos por anticipados. Con mucho gusto si presenta todos los proyectos que tiene en mente y son positivos se los votamos. Sin pedir nada a cambio, porque después de pedir algo a cambio uno queda atado de manos", opinó el candidato del PERI y repitió que negociará con quien sea.

Sobre Lacalle Pou destacó su potencia de candidato y admitió que cuando lo tuvo mano a mano le dijo que lo veía "mucho mejor en persona que en la televisión". Vega considera que es uno de los grandes candidatos a quedarse con la presidencia de la República, y por eso considera que fue importante el contacto.

Hoy lo mantienen mediante conversaciones telefónicas. "Ellos están viendo que vamos a hacer en la segunda vuelta" de las elecciones presidenciales, puntualizó Vega. El líder del PERI opinó que el próximo periodo será clave para el desarrollo de Uruguay y es tiempo de tomar decisiones fuertes para "encauzar al país". Por eso prometió que si llega al Parlamento no apoyará ningún nuev aumento del tope de la deuda pública del país.

"Lo que hace el Frente en el gobierno ya es insostenible;" agregó Vega.

Construir cárceles antes que escuelas

Vega dijo que se debe ser pragmático para mejorar el Uruguay. El empleo es un punto central hay que generar puestos de trabajo y solucionar los graves problemas de inseguridad. "Hay que ser implacables con la delincuencia. No se puede temblar. Si es necesario construir cárceles antes que escuelas se tienen que hacer, porque no hay educación posible con estos grados de delincuencia", comentó Vega. El líder del PERI aclaró que no está de acuerdo con la reforma constitucional para tener militares patrullando las ciudades. Pero sí quiere tener militares custodiando los cajeros que aún no tengan servicio de entintado.