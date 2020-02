Arismendi: "Nunca dijimos que era un derecho" vivir en la calle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social (Mides), se refirió a cómo se está llevando a cabo la transición en su cartera y dejó en claro algunas diferencias que mantiene con los jerarcas designados, Pablo Bartol (ministro), Armando Castaingdebat (subsecretario) y Nicolás Martinelli (director general de secretaría). La jerarca aseguró que aún no designaron los directores para las dependencias que maneja el Mides y "no hay a quién" transmitirle esa información.

"No se sabe quiénes van a estar a cargo de las muy diversas tareas que tiene el Mides (...) Uno no puedo absorber todo hasta los últimos detalles, para eso están los directores", señaló en diálogo con "Todo pasa" (Océano).

"Todo lo que nos han pedido, y lo que no nos han pedido, están en los informes de transición. El informe general, que el presidente orientó, y en el caso del Mides los abundantes informes de las actividades que hacemos como el del sistema nacional integrado de cuidados, del Uruguay crece contigo, de los institutos de los mujeres, jóvenes y personas mayores, más todo el funcionamiento de las oficinas, pero no hay a quién transmitírselo", agregó.

Asimismo, Arismendi comentó: "Yo me sorprendo de lo que se sorprenden. Ayer me comentaba Ana Olivera que Pablo Bartol y Nicolás Martinelli fueron al BPS y se sorprendieron de que las asignaciones familiares y plan de equidad son parte del presupuesto del BPS y no nuestro".

Respecto a las personas en situación de calle, manifestó: "Recién están descubriendo en la transición que esto es a golpe de teléfono, que es 365 días del año y las 24 horas del día".

"Ellos tienen otra concepción. Bartol les decía al equipo que los va a sacar sí o sí aunque tenga que meter en un galpón a 500 personas juntas. Es una manera de ver el tema", valoró.

Consultada sobre las declaraciones de Jorge Larrañaga, designado ministro del Interior, que manifestó que "no es un derecho vivir en la calle", contestó: "Nunca dijimos que era un derecho".

Sobre este tema, Arismendi hizo hincapié en que "ya aplicamos la ley de faltas" y que cuando se lleva a una persona que está en la calle, se le realiza un chequeo médico y con un equipo se los asesora legalmente. "El juez en su lista de prioridades es la 194 y lo manda a hacer tareas comunitarias en el mejor de los casos y luego a un refugio. Vamos a suponer que va... a la noche siguiente vuelve a quedarse en calle, porque las razones para estar en calles son muy complejas", explicó.

"Las cosas que hemos conversado hemos tenido sintonía. Ojalá le vaya bien y pueda hacer las cosas mejor. Él me dijo: 'Si me tuvieras que decir qué cosas tengo que ver ya', le dije que esto (de las personas en situación de calle) es un tema. Si no empieza el 1° de marzo con los expedientes, los trámites, se le va a caer todo encima", finalizó.