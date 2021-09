Esposo de Valeria Bagnasco agradeció a quienes difundieron imagen de su esposa y ayudaron a encontrarla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Valeria Bagnasco estuvo denunciada como desaparecida desde el lunes hasta este jueves, cuando fue encontrada en el balneario Bello Horizonte (Canelones). Por la tarde, su marido, Andrés Badell, agradeció "de corazón a todas las personas que difundieron" la imagen por varias vías para ayudar a ubicarla.

El marido contó a Subrayado (Canal 10) que "mucha gente" que no conocen compartió la imagen en redes sociales, e incluso imprimieron volantes con su propio dinero y los repartieron, y también a aquellos que pasaron por Bello Horizonte para encontrarla.



"Estoy seguro de que hay mucha más gente de la que nos percatamos. Gracias a ellos es que en realidad se pudo difundir (la imagen) de una forma que, cuando la vieron, sabían que estaba perdida", agregó.



Sobre el hallazgo de su esposa, Badell relató que le llegó una llamada de una persona diciendo que la había encontrado en Bello Horizonte. Frente a esa situación, le pidió a otros vecinos más allegados —el matrimonio tiene casa en el balneario— que fueran hasta el lugar para constatar que fuera Bagnasco.



En diálogo con Telemundo (Canal 12), el hombre dijo en la tarde de este jueves que aún no había hablado con ella, pero que en "principio parecería que no fue retenida contra su voluntad".



En referencia a sus hijos, indicó que tuvieron asesoramiento por parte de psicólogos de la Facultad de Psicología. "Los profesionales nos orientaron en cómo enfrentar esta situación con ellos. Al día de hoy se les manifestó esta situación y por suerte ya terminó", comentó.