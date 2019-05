Se cumplen 120 días de la desaparición de Juan Terra; familia critica actuación policial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Terra sigue sin aparecer. Hace cuatro meses se fue a pescar con un grupo de amigos y se perdió en la sierra. Tiene 73 años de edad y hace dos años sufrió un ACV que le paralizó parcialmente el lado izquierdo.

Oriundo de Plácido Rosas, Cerro Largo, está desaparecido desde el domingo 27 de enero, cuando se extravió en la zona de los Candiles, en el paraje Azotea de Ramírez, departamento de Treinta y Tres, a pocos kilómetros de la frontera con Cerro Largo.



Cerca de la hora 16:00 salió a buscar un cuchillo a su auto que estaba a unos 700 metros del campamento. Nunca más apareció.



Rosana, la hija de Terra, escribió una carta pública que tituló “120 días de dolor”. La distribuyó entre sus listas de amigos en WhatsApp. “La Policía no hizo mucho”, dice en la misiva.



La mujer y su familia permanecen acampadas en carpas en la zona donde fue visto por última vez su padre. En ese lugar han desplegado carteles y pasacalles reclamando la aparición del anciano.



Desde allí han viajado a Rocha, Paysandú, Tacuarembó y otros departamentos ante llamados de la aparición de personas similares a Terra. En cada salida llevan la ilusión de volver a verlo pero siempre vuelven con una carga de frustración.



“La tarea de rastrillaje se inició donde se produjo la desaparición de Terra”, informó a El País Pablo Pereira, coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Treinta y Tres. Hasta ahora “no hubo avances”, dijo.



Con equipos de alta tecnología de la Fuerza Aérea y el apoyo del Ejército, Policía, Bomberos, perros adiestrados de la Policía de Cerro Largo (K9), buzos de la Armada Nacional, familiares y voluntarios, sumando más de 200 personas, se procedió durante febrero y marzo a realizar tareas de rastrillaje y observaciones aéreas, que no arrojaron resultados positivos.



En los primeros días de febrero la Fuerza Aérea Uruguaya envió una aviocar C-212 con sensores y observadores a bordo. Su trabajo fue sobrevolar la zona y respaldar la tarea que ya venían realizando otros organismos oficiales.

La hija de Juan Terra explicó que la búsqueda continúa ahora por parte de los familiares ya que las autoridades han abandonado la tarea. “Se han desestimado muchas cosas desde el principio de la investigación que podrían haber arrojado alguna pista”, indicó Rosana.



En el texto de la carta, la mujer subraya que “poco se ha hecho en la investigación”. “Otro mes se nos fue y cada día duele más. Las repuestas no llegan, los días pasan y las posibles evidencias se siguen esfumando, pero no vamos a dar tregua, no vamos a callar”, establece.



“Seguiremos apelando por respuestas de las autoridades” y advierte: “no permitiremos que estás cosas sigan pasando y por cansancio nos hagan entender que ya está, que no hay mucho más que hacer”.

La Policía dice que no hubo avances, la familia que poco se ha hecho. Foto: Néstor Araújo

Más adelante agradece a las amistades y vecinos. “Quiero hacer público un agradecimiento a toda esa gente que no nos suelta la mano, que sigue compartiendo, que lo siguen buscando, que nos siguen acompañado en el lugar donde estamos acampados, metidos en la búsqueda incansable, nos está costando mucho irnos de este lugar”.



Reconoce además a las personas que “sin ser amigos se integraron a esta búsqueda y no nos dejaron más; esa gente es la que nos da fuerzas para enfrentar este dolor”, señala.



En el día de mañana, miércoles 29, los familiares pretenden reunirse con el fiscal de Treinta y Tres, Sebastián Robles.



Insisten que se cambie la carátula del expediente. Pretenden que el fiscal acceda al cambio de la carátula del expediente de “ausente” a “desaparición forzada”.



“Pedimos que vengan personas con más conocimientos, porque hemos ido a la Fiscalía de Treinta y Tres y nos entrevistamos con la Policía para que apoyen en la investigación pero no hemos tenido éxito”, dijo.