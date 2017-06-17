Policía busca a recluso que se fugó de la cárcel de Rocha

El hombre, de 27 años, estaba procesado por un delito de rapiña con privación de libertad, copamiento, en la Unidad Nº 22 de Rocha.

La Policía busca a un hombre que se fugó del penal en el que estaba recluido desde el año 2012, ubicado en el departamento de Rocha, informó el Ministerio del Interior.

Walter Rodolfo Vázquez García, de 27 años, estaba procesado por un delito de rapiña con privación de libertad, copamiento, en la Unidad Nº 22 de Rocha.

Al momento no se conocen los detalles que llevaron a la fuga del recluso, pero se inició una investigación para poder determinarlos.La Justicia competente dispuso requisitoria a nacional del interno fugado.

"Se solicita la colaboración de la población para aportar datos que permitan dar con su paradero. Cualquier información puede brindarse a los servicios 9-1-1 o 0800 5000, bajo absoluta reserva y anonimato", indicó el Ministerio en un comunicado.

Policía busca a recluso que se fugó de una cárcel de Rocha. Foto: Ministerio del Interior

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