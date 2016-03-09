Petróleo estatal y fuera de la órbita de Ancap

Se creará un fondo para manejar la renta y mantener intocable el capital.

El presidente Tabaré Vázquez recibió ayer por segunda vez en la residencia de Suárez a sus antecesores Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle, Luis Lacalle y José Mujica para hablar de política petrolera. Todos coincidieron en que es necesario no dilapidar la renta que el país pueda obtener de la extracción de crudo y constituir un fondo cuyo capital sería "intocable" y que se constituiría en el exterior.

El siguiente paso que dará el Poder Ejecutivo será convocar a las direcciones de los partidos políticos con representación parlamentaria para trabajar en una política de Estado sobre prospección de petróleo y gas. Los presidentes coincidieron en que, por mandato legal, la riqueza petrolera es propiedad del Estado, que un organismo "por encima de Ancap" debe manejar la política petrolera y que se deberá tomar en cuenta que los recursos son de las futuras generaciones. Vázquez explicó que el organismo al que aludió dependerá de la Presidencia de la República y estará sometido a un "contralor parlamentario estricto y que también se apuntará a que los técnicos de Ancap que actúen como contraparte de las petroleras extranjeras en las negociaciones futuras también tengan el respaldo de todo el sistema político. Tanto la creación de un fondo como del organismo mencionado requerirán de la aprobación de leyes.

El expresidente Sanguinetti dijo a El País que "nos gusta mucho lo de Noruega, el capital del fondo no se toca y se ubica en el exterior para ser una reserva del país que se destinará a lo que diga la ley y se usan solo los intereses". Lo que se busca es "evitar que el país quede prisionero y dependiente de la producción de petróleo", explicó Sanguinetti. Los participantes de la reunión seguramente tenían en mente el ejemplo de Venezuela, país que se volvió prácticamente monoproductor de petróleo y que está sufriendo mucho por la caída del crudo que ha llevado a que se haya quedado sin recursos para pagar importaciones y para financiar su presupuesto estatal. Sanguinetti señaló que la realización de la reunión supone un "buen mensaje".

También el expresidente Lacalle señaló que es positivo "hacia adentro y hacia afuera que esto se trate como un tema nacional". Coincidió en que el recurso petrolero debe ser manejado con "prudencia y sentido de la historia" para no malgastarlo.

En su intervención, Lacalle aclaró que consideraba que la de ayer debía ser la última reunión en la que él participara porque "es la hora de los partidos" y considera que en lo personal ya "no tiene ni arte ni parte". Lacalle consideró que "casi todo" lo que está planteado hacer requerirá de la aprobación de leyes.

El caso noruego.

En 1990 Noruega, uno de los principales productores mundiales de petróleo, creó un fondo soberano de inversión que hoy tiene más de US$ 8.300 millones. Un fondo soberano de inversión se define como un vehículo de inversión de propiedad estatal que controla una cartera de activos financieros nacionales e internacionales. Habitualmente el capital de los fondos proviene de la exportación de recursos naturales, como gas o petróleo y sus inversiones se componen de bonos, acciones, derivados financieros, aunque también asignan recursos a otros destinos como propiedades inmobiliarias. Se calcula que el fondo noruego es el más grande del mundo. En Noruega el petróleo representa alrededor de un cuarto del PIB. Noruega es hoy el país de Europa Occidental con mayor cantidad de reservas de hidrocarburos, según la publicación especializada Oil & Gas Journal. Los recursos del fondo son fundamentalmente destinados a financiar jubilaciones.

Mañana jueves comenzará en el Océano Atlántico la perforación de un pozo marítimo en el área que exploran la francesa Total, la estadounidense Exxon Mobil y la estatal noruega Statoil. Será el pozo más profundo del mundo y su exploración tendrá un costo cercano a US$ 200 millones. La maquinaria necesaria para esta operativa ya salió rumbo a Uruguay desde un puerto de Sudáfrica.

El mes pasado la empresa Total, una de las que hará la exploración a 3.411 metros de profundidad, a partir de los cuales se perforarán 3.000 metros más de suelo marino, entregó un documento a los ex- presidentes con diversos de- talles técnicos pero no aseguró la existencia de reservas explotables.

El gobierno elaboró una serie de metas para definir la política petrolera a las que llamó "pilares". Son seis: la preservación del interés nacional intergeneracional, la visión integral del desarrollo del país, la transparencia en los procesos y tomas de decisiones, el uso racional de los recursos naturales, gestión adecuada de la renta petrolera, y la aplicación de las mejoras y tecnologías disponibles en temas ambientales, de seguridad y productivos.

El petróleo podría comenzar a ser refinado en el año 2022. El gobierno estudiará los casos de Venezuela, Canadá e Irak.

Abunda la oferta de petróleo.

El mercado del petróleo hace meses que opera con precios bajos. El barril de crudo Brent para entrega en mayo cerró ayer en el mercado de futuros de Londres a US$ 39,59, un 3,06% menos que al cierre de la sesión anterior. El precio del barril europeo cerró a la baja por primera vez tras 6 jornadas de avances ante el desplome en las cifras del comercio exterior chino y los temores a un nuevo incremento récord en las reservas de petróleo estadounidenses. Los analistas advierten que el exceso de oferta que ahoga al mercado desde mediados de 2014 continúa amenazando los precios del petróleo. El mayor desplome interanual de las exportaciones chinas desde 2009 —cayeron un 20,6 % en febrero— golpeó durante la jornada a los precios de la mayoría de las materias primas. En Uruguay la oposición sostiene que, dada la cotización del crudo que toma como referencia Ancap, los combustibles deben abaratarse.

Consenso para aplicar el sistema noruego una vez que se extraiga el crudo. Foto: Presidencia

búsqueda de petróleo en UruguayJUAN PABLO CORREA