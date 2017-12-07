Matan a joven madre en su casa; buscan a su pareja

OTRO CRIMEN QUE SERÍA FEMICIDIO

Ayer una mujer murió luego de ser baleada por un hombre y la Policía busca a su pareja, porque sospecha que se trata de un nuevo caso de femicidio. En otro caso, la Policía se tiroteó con una banda de asaltantes en Brazo Oriental y hay un delincuente muerto.

En la tarde de ayer, Alison Patricia estaba sentada en el comedor de su casa, en la zona de la Cachimba del Piojo. A un lado se hallaba su pequeño hijo de 6 meses. La puerta de entrada de la casa estaba abierta. De pronto ingresó un sujeto armado que le disparó cuatro veces. Tres balas dieron en su pecho y una en el brazo derecho. Murió tras ser trasladada al Hospital Maciel.

La joven asesinada tenía 20 años de edad y era madre de dos niños, uno de 3 años y otro de 6 meses.

El crimen, ocurrido en Gregorio Camino y Heredia, está siendo investigado como femicidio por parte de efectivos de la seccional 19 y de la fiscal Diana Salvo, a cargo del segundo turno de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en género.

Salvo confirmó ayer a El País que hay un pedido de captura para un hombre que fue señalado como la pareja de la mujer asesinada. Fuentes policiales señalaron en la tarde de ayer que se trata de un sujeto con antecedentes penales por receptación, que venía siendo investigado por otros delitos.

Hay testigos que permitieron a la Policía identificar a la persona que realizó los disparos. Se aguarda que su detención se concrete en horas. La mujer vivía con tres familiares.

Tres funcionarios policiales se enfrentaron a la banda. Foto: A. Colmegna

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De todos modos, la fiscal destacó que "todavía no está definido el primer sospechoso. Todo apunta a un entorno de violencia doméstica en la pareja. Que yo sepa ellos vivían juntos, aunque todavía falta conocer muchos detalles. Hasta ahora se puede apuntar bien hacia una persona que todavía no está detenida", señaló.

La Policía Científica trabajó en la escena del hecho y la Unidad de Víctimas se ocupó de atender a la familia de la mujer asesinada.

Tiroteo.

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También ayer, pero por la mañana, un delincuente murió en un enfrentamiento con la Policía. Todo surgió a raíz de una investigación que venía realizando el departamento de Información Táctica para dar con una banda organizada de rapiñeros, que aparentemente estarían vinculados a hechos delictivos recientes.

Tres efectivos policiales se encontraban desplegados en un operativo tras la pista de vehículos hurtados mediante rapiña para luego ser utilizados en asaltos a entidades financieras o de cobranzas. Los uniformados se encontraban en el barrio Brazo Oriental cuando al pasar por el cruce de Regimiento 9 y Darwin avistaron a dos vehículos en actitud sospechosa, con varios desconocidos en su interior.

Tras chequear las matrículas se supo que se trataba de vehículos que estaban requeridos por rapiña. Dieron la voz de alto y les respondieron con balas. Los policías desenfundaron y repelieron el fuego. Los delincuentes estaban encapuchados, tenían chalecos antibalas y varias armas de fuego.

En determinado momento el fuego cesó. Los delincuentes se subieron rápidamente a otro auto y se fugaron dejando abandonado a uno de sus compañeros, que se encontraba herido de bala. Al llegar la emergencia el hombre ya estaba muerto. No tenía identificación.

Los policías actuantes incautaron en el lugar de los hechos una pistola calibre 9 milímetros, similar a las que usa la Policía. El arma tenía un cargador especial con capacidad de 30 tiros, un sistema que duplica su poder de fuego.

El fiscal Juan Gómez, quien se presentó en el lugar momentos después de lo sucedido, dijo que se estima que fueron entre tres y cuatro los delincuentes que lograron escapar. Fue "un enfrentamiento cruento con muchos disparos", explicó.

El vehículo en el que escaparon los delincuentes apareció en el Prado. Una vecina contó que vio cómo bajaban, con la cara cubierta y armados, y dejaban allí el auto gris. Dijo que escaparon en moto.

De los tres efectivos policiales que participaron en el incidente "felizmente no hay heridos", dijo el fiscal Gómez.

Otro aumento de homicidios

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Durante el mes de noviembre se registró un crimen por día, en promedio. El dato, aportado por Fundapro, reveló un incremento del 58% de los homicidios con respecto a igual mes del año 2016. Tras conocerse el informe, el ministro Eduardo Bonomi admitió que el año 2017 cerrará con "un pequeño aumento con respecto al año pasado".