Vertical Skies negó pedido de fichas sobre senadores del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La empresa Vertical Skies deslindó responsabilidad del pedido de fichas con “información personal” sobre los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera. El director ejecutivo de la compañía, Mario Panizza, aseguró a Telenoche (Canal 4) que fue una solicitud personal de su gerente general en Uruguay, Marcelo Acuña, que ya no ocupa el puesto.

Además, el empresario se puso a disposición de la Justicia y dijo que está dispuesto a hablar con los senadores del Frente Amplio.



“Nunca en mi vida se me ocurriría meterme en la vida de absolutamente nadie. No existió, no existirá ni está escrito ni nosotros tenemos registro que nuestra empresa haya dado alguna orden o recibido ningún tipo de solicitud. En el caso de que recibiera una solicitud de ese tipo, no la tomaría”, afirmó.



Por otro lado, Panizza contó que conoció “personalmente” al excustodio presidencial. “Nosotros chateamos algunas veces, intercambiamos mensajes puramente técnicos porque soy una persona de naturaleza técnica”, dijo. En la entrevista recordó que en una oportunidad tuvo una reunión de 15 minutos, en la que presentó documentos de la empresa. “Mi relación era estrictamente profesional”, sostuvo.