Defensor de Astesiano sostiene que este no reconoce los delitos por los que se lo investiga

Alejandro Astesiano, excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, declaró este lunes ante la fiscal Gabriela Fossati durante varias horas. El exfuncionario es investigado en tres causas: la emisión de pasaportes falsos para ciudadanos rusos, el presunto espionaje y espionaje contra los senadores frenteamplistas Mario Bergara y charles Carrera, y el rol que tenía junto a otros funcionarios policiales.

El abogado del excustodio, Marcos Prieto, dijo a la salida de la sede fiscal en rueda de prensa que su defendido declaró por esas tres causas y que “no reconoce los hechos”. Prieto señaló que trabaja para que Astesiano reconozca algunos delitos para poder llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía.

“La posibilidad del juicio abreviado siempre está, pero no se puede estar hablando de eso cuando se está ampliando la investigación. Él no reconoce los delitos, estamos trabajando en eso. Yo he dicho anteriormente que hay delitos que puede haber más o menos marco probatorio. Yo como defensor puedo decir ‘en este delito en particular iría a juicio, o en este delito acordaría’”, reconoció.

En esta instancia, dijo el abogado, no se llegó a conocer qué tipo de información entregó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el viernes pasado, cuando concurrió junto al director de Policía Científica a entregar nuevos peritajes.

Prieto comentó que para mañana martes, a las 10 horas, está citado nuevamente para justamente conocer esta información, y admitió que no sabe si en la carpeta investigativa ya se encuentran los chats entre su defendido y el presidente Luis Lacalle Pou.

También dijo que las declaraciones de Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, y de Rodrigo Ferrés, prosecretario, siguen con la carátula de reservadas, por lo que no tiene acceso. A su vez, también comentó que no tiene conocimiento de que existan otros celulares de propiedad de su defendido.

Astesiano fue detenido el 25 de setiembre en la residencia oficial de Suárez y Reyes, poco después de aterrizar en Uruguay tras acompañar al presidente Lacalle Pou en unos días de vacaciones en Costa Rica junto a sus hijos. Se sospechaba que formaba parte de la red por la cual se entregaba documentos ideológicamente falsos a ciudadanos rusos.



A partir de varios chats que surgen de su celular, se abrieron nuevas investigaciones contra el excustodio, quien permanece en prisión preventiva hasta el 15 de marzo de 2023 por el delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias.



El caso derivó en un fuerte debate político que incluyó citaciones a ministros y jerarcas de gobierno al Parlamento, la renuncia del número dos de la Policía Nacional y la declaración ante Fiscalía de autoridades del gobierno.