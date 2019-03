Solo una inspección a casinos por lavado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Secretaría de Antilavado de Activos hizo una sola inspección desde diciembre de 2015 a la fecha en casinos. “Esta es la primera que se hace en casinos. Hay más riesgo en las inmobiliarias y zonas francas”, dijo el titular de la Secretaría Antilavado Daniel Espinosa.

El jerarca consideró que el caso de Mónica Rivero, quien estafó a la automotora Lestido en US$ 7 millones, es “uno en muchos que sale de la norma”. Espinosa indicó, a la salida de la comisión contra el lavado de activos en el Parlamento, que los casinos deben solicitar la identificación del jugador cuando la apuesta supera los 3.000 dólares. Aún no se cuenta con información del nivel de cumplimiento de esto por parte de Enjoy, lugar donde apostó entre 2007 y 2017 un total de US$ 4.244.924.

Venezuela

Espinosa compareció al Parlamento a pedido de los diputados nacionalistas Graciela Bianchi y Rodrigo Goñi para que informara sobre el posible lavado de activos proveniente de Venezuela. “Lo que le pedimos a la Secretaría Antilavado es adoptar algún criterio como países de la región, porque estamos muy vulnerables. Tenemos que adoptar criterios como Argentina, Chile y Brasil que es no tener intercambio financiero con Venezuela, de lo contrario no tenemos cómo defendernos de la llegada de capitales espurios”, dijo la diputada Bianchi.

La legisladora indicó que Espinosa afirmó dentro de la comisión que “se están haciendo todos los controles que se deben hacer”. “Nosotros lo que le preguntamos es por qué no tomamos los recaudos de otros países y esa es una decisión política. Uruguay no avanza en el control de capitales provenientes de Venezuela”, dijo Bianchi.

La diputada señaló que en Uruguay “se lavó plata del kirchnerismo” en el marco de la llamada “Ruta del dinero K”. “Esto de Venezuela es igual de peligroso, en la medida que hay una afinidad ideológica de gran parte del gobierno”, acotó.

Bianchi dijo que tiene absoluta confianza en Espinosa, pero opinó que la Secretaría Antilavado debería ser independiente de Presidencia.