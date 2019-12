Fiscalía inicia hoy investigación penal contra policía que mató a su pareja embarazada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Policía Científica de Artigas y de Bella Unión confirmó que no se trató de un accidente. Por eso la Fiscalía de Bella Unión deberá determinar, a partir de hoy, si el policía mató en forma intencional o no.

Es decir, la Fiscalía dilucidará si el arma del policía se disparó de forma dolosa e involuntaria, porque quedó una bala en la recámara y se apretó la cola del disparador durante un buen rato. O si el agente incurrió en forma culposa, es decir, si tuvo la intención de asesinar a su pareja de 17 años que tenía un embarazo a término.



Hoy la Fiscalía solicitará el inicio de la investigación penal contra el policía. No trascendió el delito que le imputará al agente a partir de esta jornada.

A las 22:00 horas del martes 17, el policía se aprontaba para entrar a trabajar en la Seccional 7ª de Bella Unión cuando su arma se disparó.



Su pareja, que recibió un balazo en la cabeza, fue trasladada en forma inmediata al Hospital de Bella Unión para intentar salvar al bebé. Pero ello no fue posible. Por eso el policía enfrenta el cargo de homicidio. Respecto del feto habrá que esperar la postura de la Fiscalía.



El agente declaró que se estaba preparando para ir al trabajo cuando apoyó su arma en la mesa. La pistola Glock, calibre 9 mm, se disparó. “Se escapó la bala cuando apoyé el arma”, dijo el policía a sus compañeros.

El efectivo mantuvo su versión y colaboró con la indagatoria, según las fuentes.



La pareja convivía desde hace un año. Su casa se ubica en el barrio Las Piedras, en la salida de Bella Unión sobre la Ruta 3 rumbo al puente internacional ubicado sobre el Río Cuareim.



Se trata de un corrimiento del cinturón urbano de Bella Unión. En esa zona residen personas trabajadoras.

Hace 11 años que el policía revista en la fuerza. Ello significa que era una persona avezada en el uso de las armas y recibió instrucción en el manejo de la pistola Glock.

La madre de la víctima consideró que el homicidio de su hija y de su nieto fue intencional. En su muro de Facebook publicó: “Yo te voy a ver pagar, desgraciado. Mataste a mi hija y mi nieto. Ojalá que te maten en la cárcel. Ni a tu madre querés y a tu hijo menos, porque lo mataste, desgraciado”.



El caso generó conmoción pública en Bella Unión por tratarse de la muerte de una joven mujer y de su bebé.



Sin denuncia.

Horas antes de la tragedia, la pareja estuvo bebiendo. Así lo estableció la espirometría y el testimonio del agente a sus colegas que investigaron el insuceso.



Según fuentes del caso, el policía homicida no registraba denuncias por violencia doméstica por parte de su pareja.



Agregaron que una pistola Glock es imposible que se dispare sola, alguien debe apretar el gatillo y ejercer una presión de más de dos kilos en el disparador ubicado en la culata del arma.



La Glock, de origen austríaco, es considerada una de las armas más seguras del mundo. La utilizan el FBI y las principales fuerzas policiales de países occidentales.

La Policía asesoró a Fiscalía sobre uso de una pistola Glock. Foto: Archivo El País.

Cuenta con triple seguro: dos internos que tienen como objetivo evitar un disparo accidental y el tercero es el disparador. Por eso, insisten las fuentes, no se puede hablar de accidente. Agregaron que sí se puede mencionar que la muerte de la joven podría enmarcarse dentro de un disparo no deseado. Es decir, había una bala en la recámara y el policía accionó el gatillo tras apretar el seguro.



Por ello la Policía maneja dos hipótesis: un femicidio, esto es, un homicidio intencional o un homicidio doloso como relató el detenido.

Reconstrucción del crimen.

El subjefe de Policía de Artigas, Fabián Severo, dijo a El País que a las 11 de la mañana de ayer se realizó la reconstrucción del crimen.



El arma del policía era una pistola Glock 9 milímetros, dijo Severo, quien agregó que se “caracteriza por su seguridad”. “Si no se presiona el gatillo no se efectúa el disparo”, señaló. “Se puede caer de 50 mil formas, pero no se dispara”, dijo el jerarca policial de Artigas.



De todas maneras, agregó que esto “no quita que pueda ser un homicidio culposo por haberla manipulado en forma errónea”.

En tanto, fuentes de la Fiscalía General de la Nación dijeron que esa es la clave de la investigación: conocer si se trató de un homicidio culposo o de un femicidio.



Un experto en armas, jerarca de la Guardia Republicana de Artigas, se trasladó ayer a Bella Unión para explicar en la Fiscalía el funcionamiento de la pistola Glock y su triple seguro.