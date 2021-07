Los autos de alta gama de Balcedo se volverán a rematar el 10 de agosto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 10 de agosto se volverán a rematar tres vehículos de alta gama que pertenecieron al sindicalista argentino Marcelo Balcedo, detenido en el verano de 2018 en Uruguay. Quien ganó la subasta a fines de marzo indicó al poco tiempo que no tenía el dinero para hacerse de los coches, por lo que se volvió a activar esta posibilidad. Para evitar que se repita la situación, los organizadores cambiaron el mecanismo.

Eran cuatro los coches que se subastarían originalmente el 25 de marzo. Uno de ellos, un Porsche Boxter S (con 5.339 kilómetros) logró ser vendido en esa oportunidad a US$ 75.000 más comisión. Los otros tres serán subastados el 10 de agosto a las 15:00 horas en el Ballroom del Hotel Radisson Montevideo Victoria Plaza.

Los interesados podrán hacerse de un Chevrolet Camaro 2SS (año 2014, con 7.023 kilómetros), que se había subastado a fines de marzo por US$ 82.000 más comisión; un Porsche Panamera (año 2012, con 28.493 kilómetros), subastado en esa fecha a US$ 125.000 más comisión y una camioneta Range Rover 5.0 HSE Supercharged (año 2016, con 19.602 kilómetros), también subastado frustradamente a US$ 133.000 más comisión.

Los autos se podrán conocer los días jueves 5, viernes 6 y lunes 9 y martes 10 de agosto en la Sede de la Asociación Nacional de Rematadores Tasadores y Corredores Inmobiliarios (ANRTCI), en Uruguay 826, de 10:00 a 16:00 horas. En tanto, el mismo día de la subasta también se podrán visitar , pero hasta las 14:00 horas. En ese momento, antes de comenzar la subasta, se encenderán los motores.

Según lo dispuesto por la Junta Nacional de Drogas en las bases del remate, los interesados en ofertar en el remate deberán hacer un depósito económico como "condición sine qua non". Se deberá presentar una letra de cambio "emitida por un banco de plaza por valor U$S 15.000, que deberá ser presentada en la Sede de la ANRTCI hasta la hora 17:00 del día previo a la realización del remate (lunes 9 de Agosto) o el día de la subasta únicamente en el Hotel Radisson Victoria Plaza a partir de la hora 13.00 y hasta la hora 14.50".

Además, la misma letra "deberá encontrarse emitida a nombre de la persona física que concurra a participar de la puja en forma presencial, debiendo estar endosada por la misma".

Otra manera de participar en este remate es realizar una transferencia de U$S 15.000 en la Cuenta Corriente en U$S del BROU, N° 001569651-00002, a nombre de Panormos S.A. Deberá hacerse con una antelación no menor a 24 horas previas a la realización de la subasta, es decir, hasta el lunes 9 de Agosto a las 15:00 horas. Luego deberá enviarse por correo electrónico a la dirección [email protected] el comprobante de su realización para "su cotejo en la referida cuenta bancaria, incluyendo los datos completos de una cuenta de un banco de plaza, en moneda dólares".

En ambos casos "se devolverá dicha suma para el caso de no resultar mejor postor".

En diálogo con El País, Mario Molina, presidente de la Asociación de Rematadores, estimó que se obtendrá menos dinero por esta subasta que la de fines de marzo.

En esa fecha, un mecánico pujó por los coches y ganó. Cuando logró la compra, fue advertido que tenía que pagar una seña de US$ 164.000. Más tarde, dijo a los investigadores de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol que la persona de Nueva Palmira le pidió que "cuando ganara la puja en el remate" llamara a su hija y le dijera que "vaya a firmar la compra de los autos”.

Sin embargo, cuando la hija se presentó en el lugar informó a los policías que su padre -un hombre que falleció en abril- era “un bebedor", que tenía "problemas psiquiátricos" y que carecía del "dinero para comprar esos autos”.



Los cuatro coches y el chalet “Sounión”, ubicado en Playa Verde - para el cual aún no hay fecha fijada para el remate - fueron entregados por Balcedo y Fiege, en un acuerdo alcanzado con el Estado el 1° de octubre de 2020. Los bienes de Balcedo se traducen en US$ 5 millones.

Balcedo era investigado en Uruguay por lavado de activos, tráfico de armas y contrabando de autos de alta gama desde 2018. Fiege, en tanto, fue imputada por lavado de activos y contrabando.