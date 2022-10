Reforma educativa: talleres curriculares optativos para Secundaria molesta a docentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los cambios de la reforma educativa consiste en la creación de talleres curriculares optativos para Secundaria que buscan ampliar saberes académicos, potenciar el desarrollo creativo y contar con contenidos relevantes para el siglo XXI.

Los temas de los talleres abarcan las siguientes áreas: proyectos de extensión social, conocimiento del mundo del trabajo, orientación vocacional y formación docente. Los talleres contarán con 12 horas semanales.



El taller se dividirá en dos grupos (un profesor en cada uno), el estudiante opta por dos cada año y los profesores eligen el taller junto con la asignatura, según explicó a El País Daysi Iglesias, la consejera del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) electa por los docentes. “El profesor de Música va a estar eligiendo esta asignatura y el taller que también integra Música”, explicó.

Los docentes de materias como Educación Sexual y Orientación Vocacional de UTU fueron muy críticos con la reforma dado que su asignatura pasa a ser un taller opcional, pero el presidente del Codicen, Robert Silva y sus dos consejeros, Juan Antonio Gabito y Dora Araceli, explicaron que no se pierden horas.



Sin embargo, Iglesias enfatizó que “no es lo mismo una asignatura que una materia”. Y destacó que son 154 profesores de educación sexual y 78 profesores de orientación vocacional que están disconformes con la medida y temen perder horas.



Desde UTU, no obstante, se indicó que algunos docentes que daban estas materias pasarán a ser psicólogos o dictarán otros cursos. Los dos consejeros electos por los docentes, Iglesias y Julián Mazzoni, también indicaron que no queda claro cómo se adaptarán los centros para que los grupos, efectivamente, se dividan dado que no hay tantas aulas disponibles.