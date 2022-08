La enseñanza para y se moviliza, mientras el gobierno defiende la reforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sindicatos docentes y gremios estudiantiles pararán hoy por 24 horas en Montevideo y el interior. Reclaman que el gobierno paralice la reforma educativa. En tanto, las autoridades del Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sostienen que no aceptarán que se ponga “freno” a la transformación y que a partir de 2023 se instrumentarán ya los mayores cambios al sistema.

Luego de una semana de ocupaciones de centros educativos por parte de estudiantes que se resisten a la reforma, los sindicatos docentes se suman hoy a la protesta con el paro nacional y una marcha que se llevará a cabo en horas de la tarde. Irán desde la Universidad de la República hasta la ANEP.



Desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la ANEP, el mensaje es claro: la reforma no se negocia. Así lo hizo saber a El País el presidente del Codicen, Robert Silva, este fin de semana, luego de las pintadas que realizaron en la fachada de su casa, donde entre otras cosas se señalaba que “la educación es del pueblo”. “Vengo desde abajo, conozco la educación pública. Pero que quede claro que esto no me va a intimidar, la reforma (educativa) no se para”, aseguró Silva.



A estos dichos se le suman las expresiones del ministro de Educación, Pablo da Silveira, quien aseguró que la reforma tiene “una inmensa legitimidad democrática”. También consideró, en declaraciones a Canal 10, que “no está bien que una minoría movilizada aspire a frenar y bloquear” una reforma que, a su criterio, es voluntad de la mayoría.

Adhesión

De forma conjunta, a través de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, llamaron a parar los sindicatos de secundaria, UTU, Formación Docente y funcionarios del Codicen. También los gremios docentes de la Universidad de la República y la UTEC. En tanto, se suma a la medida la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios (FEUU), los estudiantes del IPA y de Magisterio.



Por su parte, el gremio de los maestros (FUM) a nivel nacional resolvió no adherir al paro, pero convoca a la movilización.



El paro comenzará con una concentración en la explanada de la Udelar, continuará con una marcha por 18 de julio hasta la ANEP y a las 18:30 horas culminará con la palabra de referentes de las agrupaciones que expondrán sus reclamos.

Fenapes resaltó entre las razones que motivan el paro, un “respaldo al movimiento estudiantil” y la “defensa de la educación pública” debido al “ajuste estructural, la pérdida de espacios de participación y negociación”.



Por su parte, el presidente del Sindicato Docente de Formación en Educación (Sidfe), Líber Romero, dijo que es prioritario que “no se concrete la reforma, sino hasta 2024”. De esa forma, en 2023 se generarían espacios de diálogo entre las partes implicadas.

Cambios

Mientras las partes parecen estar cada vez más alejadas, el camino hacia la reforma avanza, en específico en sus contenidos curriculares.



Hasta el momento, la ANEP ha puesto en marcha la transformación a partir del cambio en la gobernabilidad de los subsistemas, un plan piloto con los centros María Espínola y la presentación del Marco Curricular Nacional, que tiene en sus bases una educación por competencias.



Resta por presentar las progresiones educativas, que marcan lo que deberá aprender un estudiante al culminar los ciclos educativos, y las mallas curriculares para cada subsistema. Las nuevas propuestas son las más discutidas por los sindicatos, se comenzaron a trabajar el pasado 9 de agosto y se apuesta a que entren en vigencia en 2023.