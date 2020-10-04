Las incertidumbres electorales que no gustan a los inversores

El tono de la campaña electoral en Estados Unidos y los mercados

La respuesta del mercado a las elecciones depende menos de qué candidato gane y más de cuán concluyente sea el resultado.

The New York Times

Los inversores han pasado los últimos meses empujando el mercado de valores a niveles récord, aparentemente sin inmutarse por la peor pandemia en un siglo y el enorme costo que ha tenido en la economía de Estados Unidos.

Pero ahora, la política les está dando algún sacudón.

En las últimas semanas, los resultados del mercado han reflejado la incertidumbre que pesa sobre las mentes de los inversores, mientras se preparan para lo que podría ser un tramo políticamente turbulento, incluida una pelea en el Senado para ocupar el antiguo asiento de la Corte Suprema de la jueza Ruth Bader Ginsburg y la elección presidencial de noviembre, que podría resultar en una crisis constitucional si el presidente Donald Trump se niega a aceptar el juicio de los votantes.

Y el primer debate presidencial no necesariamente tranquilizó a los inversores. Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management, escribió en una nota a los clientes que, en todo caso, el debate del martes 29 "puede haber aumentado las expectativas de un resultado electoral impugnado", después de que Trump sugiriera nuevamente que desafiaría un resultado desfavorable.

Las acciones han perdido fuerza desde que registraron nuevos máximos a principios de septiembre, con el índice bursátil S&P 500 cayendo alrededor de un 4% durante el mes, su primer descenso mensual desde marzo. Y en algunos puntos de la semana pasada, el índice se mantuvo en territorio de corrección, un término de Wall Street utilizado para significar una caída del mercado del 10% o más desde un máximo reciente.

"Definitivamente, la política está entrando en juego", dijo Stephen Gallagher, economista jefe para Estados Unidos del banco de inversión global Société Générale en Nueva York.

Algunos observadores de Wall Street atribuyen la reciente caída del mercado al hecho de que los precios de las acciones, en particular las acciones de algunas grandes empresas de tecnología, se habían vuelto demasiado caros después de subir aproximadamente un 60% desde finales de marzo, cuando la Reserva Federal se movió para apuntalar la economía. Pero los analistas dicen que el mercado también bajó porque los administradores profesionales de dinero vendieron acciones para reducir su riesgo y recaudar efectivo, movimientos que son respuestas típicas a la incertidumbre del mercado.

De cara al último trimestre del año, los inversores también están aceptando la probabilidad de que no lleguen más fondos de estímulo, ya que las próximas elecciones presidenciales paralizan la capacidad de Washington para brindar un nuevo apoyo a la economía en apuros. La "falta del último estímulo fiscal con el que la gente contaba o esperaba" ha puesto nerviosos a los inversores, dijo Gallagher.

Los demócratas de la Cámara de Representantes dieron a conocer un nuevo proyecto de ley de alivio del coronavirus de US$ 2.2 billones esta semana, pero las dos partes siguen estando muy separadas.

"No creo que el mercado esté listo para volver a subir hasta que se determinen los resultados de las elecciones y haya una vacuna", dijo Byron Wien, un observador del mercado desde hace mucho tiempo y vicepresidente del grupo de riqueza privada de Blackstone. la firma de capital privado. "Entonces podrías ver otro rally fuerte".

Los inversores anhelan claridad con respecto a los resultados políticos. Les gustaría saber que una administración republicana generará recortes de impuestos y políticas de desregulación, o si un gobierno dividido generará un estancamiento. Pero esta vez, las tensiones son tan altas y los posibles resultados tan confusos que muchos inversores no saben en qué basar sus decisiones de compra y venta. En tal entorno, dicen los inversores, el resultado más favorable al mercado sería simplemente un resultado electoral abrumadoramente claro.

“El comentario más importante que escucho es: 'quiero una elección, quiero un resultado de una elección que sea tan claro que realmente no pueda ser impugnado'”, dijo Doug Rivelli, presidente de la firma de corretaje institucional Abel Noser. en Nueva York.

En una nota de investigación publicada hace una semana, los analistas de mercado de JPMorgan Chase señalaron una dinámica similar: la respuesta del mercado a las elecciones depende menos de qué candidato gane y más de cuán concluyente sea el resultado. “Una elección cerrada que resulte en acritud, desafíos legales y parálisis legislativa sería el peor resultado para los mercados dada la pandemia global en curso”, advirtieron.

Eso parecería ser lo que esperan los inversores, según los precios de las opciones en el VIX, como se conoce el índice de volatilidad de la Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago, ampliamente considerado el "indicador del miedo" del mercado de valores. En las últimas semanas, esos precios se han movido de una manera que sugiere que los inversores esperan una secuela caótica de la votación.

Es casi seguro que un período prolongado con el resultado de las elecciones en disputa mantendrá a los inversionistas cautelosos acerca de poner dinero en el mercado mientras esperan claridad.

Erik Knutzen, director de inversiones de clases de activos múltiples de Neuberger Berman, que supervisa las carteras de inversión de acciones, bonos, materias primas y otros activos, está atento a las expectativas del mercado de que la volatilidad aumente después de la votación.

"Eso es lo que dice el mercado", dijo Knutzen. "Así que en nuestras carteras tenemos un riesgo moderado".

Los analistas dicen que cualquier respuesta del gobierno federal a un aumento en los casos de coronavirus esta temporada sería difícil de lograr si hubiera una batalla prolongada sobre el resultado de las elecciones. Eso deja a los inversores frente a la posibilidad de meses sin un gobierno operativo, un telón de fondo poco atractivo para quienes ponen el dinero a trabajar. Por lo tanto, a medida que se acercan las elecciones, es probable que los inversores sigan reduciendo su exposición al mercado de valores e invirtiendo más dinero en lo que consideran activos más seguros, como los bonos del Tesoro o el oro.

"Creo que su sensación es que entre ahora y las elecciones comenzarán a volverse mucho más conservadores, mucho más a la defensiva y comenzarán a quitar el riesgo de la mesa", dijo Rivelli de Abel Noser sobre los inversores que él habló con. "Sienten que el riesgo de una dislocación del mercado después de las elecciones es mayor de lo que están dispuestos a soportar".

