De la Gestapo al planeta en llamas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Historia

UNA MUJER SIN IMPORTANCIA. La historia inédita de la espía que burló a la Gestapo, de Sonia Purnell. Trad. Alejandra Tapia. Planeta, 2020. Montevideo, 374 págs.



Estando de caza en Turquía en 1933, una anónima y aventurera secretaria estadounidense tropezó y se disparó en un pie. Poco después la gangrena determinó que le amputaran la pierna. Lejos de volver a casa, sin embargo, Virginia Hall remontó ese episodio crucial y apostó más alto, convirtiéndose en una espía al servicio de la SOE británica y más tarde a las órdenes de la inteligencia estadounidense. Con más de treinta años, una cojera importante, pasaportes varios y licencia para matar, Virginia Hall se infiltró en la Europa invadida por el nazismo, formó agentes y pasó a la historia sin el homenaje que merecía y que este libro le rinde.



Ciencia

PARA VOLVERSE LOCO. Una historia sobre los límites de la mente, de A.K. Benjamin. Trad. Marta de Bru. Turner, 2019. Madrid, 231 págs.



El nombre que firma este libro extraño es un pseudónimo. No sabemos quién es el “neuropsicólogo clínico” y “monje contemplativo” escondido tras A.K. Benjamin, que decidió contar una serie de “casos” advirtiendo que los camuflaría lo suficiente como para que los pacientes no fueran reconocidos. El estilo es descontracturado, ameno, a veces se le va la moto en sensiblerías o en contar anécdotas de su propia vida. Dice cosas como esta: “En cada consulta siempre hay dos expertos, el paciente y el doctor, uno especializado en experimentar los síntomas y el otro en estudiarlos”. Por momentos su desfachatez — real o literaria— recuerda a la del televisivo Dr. House.



Geología

PLANETA EN LLAMAS. La historia del fuego a través del tiempo, de Andrew C. Scott. Galaxia Gutenberg, 2020. Trad. Virginia Gordo del Rey. Barcelona, 255 págs.



Sin fuego no habría humanidad. Sin plantas ni oxígeno no habría fuego. El libro de Andrew Scott, catedrático de geología en Londres, hace un recorrido por la historia del fuego en nuestro planeta. Para que se desate se requiere un combustible, calor y oxígeno; las existencias de carbón vegetal dan una idea fidedigna de cómo esa fuerza de la naturaleza actuó en nuestro planeta; y los preconceptos negativos sobre el fuego deberían ser revisados. Este libro puede ser útil a profesionales involucrados en el tema como al lector común. Entre los datos curiosos: la mayoría de los incendios no provienen de intencionalidad o descuido humano sino de los rayos. El dato da escalofríos.