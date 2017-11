Joaquín Bardanca: El Justin Bieber uruguayo

Es el Justin Bieber uruguayo. Como el cantante canadiense, Joaquín Bardanca (uruguayo, de 19 años) adquirió popularidad a través de You Tube. Bienvenida, uno de sus videos, supera las 40 mil reproducciones. Afirma que tiene un estilo musical parecido al del controversial artista teen y lo toma como uno de sus referentes. Agrega a la lista de ídolos a Ricky Martin y Ricardo Montaner. Bardanca pasó del karaoke familiar a You Tube, de You Tube a telonero de espectáculos multitudinarios como el de CMCO en el Palacio Peñarol y de ahí a presentar su propio show. El próximo sábado a las 21 horas, Joaquín Bardanca llevará adelante un repertorio de canciones propias y covers de temas populares en el Teatro Comedia. “Quiero que el que vaya a ver el show salga pensando que volvería”, se propone. Entrevista al joven músico que se abre espacios a puro pop.

—¿Con qué show se va a encontrar la gente que vaya a verte el próximo sábado en el Teatro Comedia?

—Se va a encontrar con un espectáculo que ofrece el repertorio de mis canciones pero también covers de varios temas conocidos. La idea es ir variando dentro de distintos estilos pero siempre dentro del pop. Por ejemplo, hacemos canciones de Luis Fonsi, Diego Torres, Ricky Martin y Reggaetón Lento de CMCO. Es mi primer show propio y tiene una puesta en escena de nivel internacional.

—¿Cómo es preparar un show propio en un teatro con apenas 19 años?

—Es una locura. Poder hacer un show propio a esta edad es impresionante. Tengo la responsabilidad de preparar bien el repertorio y que a la gente le guste el show completo. Está bueno que el que vaya al show salga pensando que volvería.

—¿Cómo vivís los días previos a los toques?

—Con mucha ansiedad. Todo el día anterior estoy pensando que ya quiero cantar, pero cuando agarro el micrófono para salir al escenario me entran todos los nervios juntos. En el momento que me pongo a cantar se me pasa todo y lo disfruto.

—¿Cómo te preparás musicalmente?

—Soy muy exigente. Todos los días hago ejercicios de canto y voy al profesor una vez por semana. Al preparar el espectáculo también me exijo mucho.

—¿Cuáles son los pasos para seguir creciendo después de este espectáculo?

—Salir del país y ampliar la cantidad de público. Lo estamos trabajando con mi representante, Xime Etchemendy. La idea es ir por Argentina, Miami y otros lugares el año que viene. Ojalá pueda triunfar en Uruguay pero el mercado es chico y mi estilo acá no se escucha tanto. Para mí sería fundamental salir. En otros países también puede ser difícil, pero hay más puertas abiertas porque hay más gente y más público que escucha esa música.

—¿A qué artistas remite tu estilo?

—Es un estilo Justin Bieber.

—¿Sos como el "Justin Bieber uruguayo"?

—Ojalá. Sí, puede ser. La idea es esa. Justin Bieber es un referente por todo lo que ha logrado.

—¿Escuchás esa música en tu casa?

—Sí, pero escucho de todo: cumbia, pop, baladas. Mis preferidos son Ricardo Montaner y Ricky Martin, al que he tenido la oportunidad de ver y comprobar que la conexión que genera con la gente es increíble.

—¿Siempre te gustó cantar?

—Sí, desde chico. Yo cantaba todos los días en casa, y lo sigo haciendo. Empecé con instrumentos a los ocho años. Estudié guitarra y batería. Después a los 11 me puse a estudiar canto. Fue lo que más me gustó. En casa hacíamos mucho karaoke en las fiestas, y cuando todos se empezaban a copar me pedían que cante.

—¿Qué tan importante es un buen dominio de las redes sociales para los músicos que surgen en tu generación?

—Importantísimo. Todo pasa por ahí. Al principio me costaba y no le daba mucha bola pero después me fui metiendo más y agarrándole la mano. Es el lugar para tener feedback con la gente. Yo subo covers a las redes y la gente mira los videos y me manda comentarios. Está bueno tener una devolución de la gente. Los artistas lo tienen que usar porque el público está todo el día ahí.

—¿Le has sacado un rédito personal al talento para la música o se limita a lo profesional?

—(Risas) Puede ser. Lo cierto es que con las redes más gente lo empieza a conocer a uno, y hoy en día tengo muchos seguidores y conozco más gente. Todavía no conocí personalmente a nadie que me haya escrito, pero puede pasar.

—¿Qué te escriben tus seguidoras?

—De todo. Me mandan "te amo", por ejemplo. Muchas me empezaron a escribir después del show como telonero de CMCO, donde había bastante gente. Yo siempre intento responder. Una vez, una chica me pidió una foto en un evento y me dijo "yo soy la que te escribe por Instragram". Yo no me acordaba de quién era, pero después me pasó la foto y le dije "ah, eras vos". Hay un ida y vuelta.

—¿Qué te parece el fenómeno de la "cumbia cheta"?

—Me gusta. Está buenísimo lo que pasó porque surgieron nuevos artistas a partir de ese género. Yo no me veo haciendo ese estilo pero me reúno con mis amigos y la escucho. No me entusiasma hacer cumbia cheta aunque sé que hay mucha cabeza atrás.