Convocan al pastor Márquez y a Beraca a la investigadora de partidos

La comisión en Diputados que investiga la financiación de las campañas de los partidos políticos mediante empresas privadas resolvió invitar al pastor Jorge Márquez y a la organización juvenil Beraca, una ONG que atiende a personas en situación de calle.

La vinculación de la comisión investigadora con esta organización se produjo cuando se supo que integrantes de Beraca apoyaron la campaña de la senadora nacionalista Verónica Alonso en las elecciones de 2014, donde obtuvo una banca en el Senado.

Márquez "es director de una iglesia, Dios es amor o Misión Vida para las Naciones, y está presuntamente vinculado a dar respaldo financiero a las campañas políticas, según dicen los medios de comunicación", sostuvo en la reunión del lunes 27 el diputado frenteamplista Óscar Groba al respaldar su pedido de convocatoria. El legislador quiere "investigar si hubo de parte de esa iglesia apoyos concretos, según se dice en todos los medios de comunicación, radio, televisión y prensa", insistió.

Con respecto a la organización Beraca, Groba sostuvo que "se dice en los medios de comunicación que (sus miembros) recogían financieramente aportes para esa campaña, que se distribuían volantes en ferias, ómnibus y otros lugares" a favor de Alonso.

Capitalizar Ancap.

En la misma reunión de la comisión, el exvicepresidente Raúl Sendic fue consultado exhaustivamente sobre la situación de Ancap bajo su presidencia, donde desde la oposición se le dijo que dejó la empresa "fundida".

Sin embargo, se atajó: "No quiero discutir sobre la gestión porque no corresponde, pero no puedo dejar pasar pacíficamente la apreciación de que la empresa se fundió, porque la empresa no se fundió. La empresa se capitalizó. Esa capitalización debió hacerse antes", advirtió Sendic.

"El proceso de capitalización fue posterior a sus inversiones. El hecho de que tuviera financiamiento externo a través de la compra de petróleo por Pdvsa, permitió un financiamiento de US$ 1.200 millones".