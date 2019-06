Project Scarlett: la nueva generación de Xbox llega para competir en el streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La era de la hasta ahora conocida Xbox llega a su fin. Así lo anunció Microsoft en una conferencia que brindó el domingo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. La nueva era será la de Project Scarlett, una consola de videojuegos que promete ser hasta cuatro veces más potente que la Xbox One X, que basará sus contenidos en la nube y de la que todavía no se conoce precio.

El jefe de Xbox, Phil Spencer, presentó su proyecto escarlata, como una Xbox de nueva generación que dará a los creadores de juegos "el poder que necesitan para hacer realidad sus visiones creativas", durante un evento con periodistas previo a la apertura de la Electronic Entertainment Expo (E3), la cita de la industria de los videojuegos informó la agencia AFP.



El responsable del proyecto anunció que el nuevo dispositivo saldrá a la venta en las fiestas de 2020 y tendrá un procesador desarrollado por AMD especialmente para ejecutar los videojuegos; además, será compatible con la tecnología 8K y admitirá 120 cuadros por segundo, algo que la mayoría de los televisores aún no son capaces de reproducir.



Por otro lado, esta nueva consola incorporará discos duros de estado sólido o SSD, que servirán para eliminar cargas lentas en videojuegos y agilizará el funcionamiento de los diferentes productos. Además, incorporará códecs de audio 3D y será compatible con las consolas que ya tiene Microsoft en el mercado. Este aspecto es clave, dado que Sony ha confirmado que la PlayStation 5 podrá correr los juegos de PS4 y PS4 Pro.



En tanto, Spencer indicó que Project Scarlett ha sido diseñada por el mismo equipo de la XboxX One X y defendió que en la compañía están comprometidos con la "misión" de crear el "futuro" de los videojuegos para sus fans.

El actor Keanu Reeves en la presentación del nuevo proyecto de Microsoft. Foto: AFP

Competencia.

El nuevo dispositivo de Microsoft llega en el marco de una competencia global por el streaming de los videojuegos. La respuesta a esa necesidad es lo que se conoce como Project XCloud, que desde el mes de octubre permitirá a los usuarios de Xbox One jugar en línea.



Actualmente, Microsoft tiene dos hitos: las ventas de la Xbox One superan los 40 millones de consolas y la empresa es líder en servicios en la nube. Sin embargo la competencia crece: Alphabet Inc, la matriz de Google, comenzó a recibir pedidos anticipados para su plataforma Stadia y varias compañías buscan aumentar sus ingresos con la transmisión de juegos, incluyendo Nvidia Corp, Sony y Electronic Arts, y hay reportes de que Amazon está trabajando en su propio servicio.



Otros anuncios.

Este nuevo emprendimiento, que previsiblemente competirá con la heredera de PS4, fue el gran anuncio de hardware en una conferencia de Microsoft que, en cuanto a software, se centró en ambiciosos videojuegos como "Halo Infinite", "Cyberpunk 2077", "Gears 5" o "Elden Ring".



Ese último título es un videojuego de fantasía épica en el que han colaborado Hidetaka Miyazaki, el creador de "Dark Souls", y George R.R. Martin, el escritor de las exitosas novelas de "A Song of Ice and Fire" en las que se basó la exitosa serie "Game of Thrones".



Más allá de Project Scarlett, Microsoft también dedicó parte de su intervención a la adaptación a PC de su plataforma Xbox Game Pass, detalló su propuesta para la nube y el streaming de Project xCloud, y anunció la incorporación a su catálogo de estudios de la desarrolladora Double Fine Productions, que mostró un adelanto de "Psychonauts 2".