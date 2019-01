Por primera vez Uruguay en el primer lugar de la App Store

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

En la víspera de Año Nuevo millones de personas compartieron sus nueve mejores fotos de Instagram del 2018. Sin embargo, lo que quizás muchos no saben es que la aplicación más popular que eligió las mejores imágenes de cerca de siete millones de personas fue diseñada por uruguayos.

Entre los más célebres que eligieron la app figuran la billonaria más joven de Estados Unidos, Kylie Jenner; el cantante Nick Jonas; y uno de los mejores basquebolistas de la NBA, Stephen Curry.

Kevin Natanzon de 28 años es uno de los líderes de la empresa uruguaya Betalabs —creadora de Top Nine— y el mayor de su equipo. El emprendedor sostuvo que lo que sucedió en los últimos días del 2018 fue "muy grande": por primera vez, una aplicación desarrollada por uruguayos alcanzaba el número uno de descargas gratuitas en la App Store estadounidense de Apple.

"Betalabs desarrolla distintos proyectos en Internet, algunos orientados a usuarios finales y otros para empresas. Top Nine for Instagram es uno de los más orientados a usuarios finales y que se viralizó porque cientos de celebridades, instagrammers e influencers compartieron sus mejores nueve a través de nuestro programa", explicó Natanzon.

"En un momento empezó a crecer a razón de 150 mil descargas por día, hasta que llegamos a ser la más descargada en Estados Unidos", sostuvo, y agregó que el pico sucedió en los últimos dos días del año, cuando las descargas superaron el medio millón por jornada.

La aplicación de Betalabs se posicionó por encima de las más populares como Netflix, Facebook, Instagram, Snacpchat y Uber, por ejemplo. Pese a que Apple no les dio un reconocimiento más que la notoriedad de haber estado en ese lugar de privilegio, Natanzon explicó que sí les permitió hacer actualizaciones más frecuentes para mejorar problemas que se fueron presentando a medida que la demanda crecía.

Tres lanzamientos.

Si bien la explosión de la popularidad de la app se dio en 2018, existía desde 2016 y había tenido lanzamientos anteriores.

Según Natanzon, la experiencia de los años anteriores facilitó que la aplicación se popularizara: "Vimos cómo diseñarla para que fuera más atractiva y así ganarle a todas las aplicaciones que hacían lo mismo. Hay 10 mil que te permiten hacer mejores nueve, pero nosotros nos logramos establecer como la aplicación.

El emprendedor aseguró que la creación de su equipo fue mencionada en publicaciones que nunca imaginaron salir como Mashable, Cosmopolitan, The Independent, entre otros. Incluso, hubo algunos sitios que la destacaron diciendo que si la foto no estaba entre esas nueve, no había sucedido.

"La aplicación se volvió tan deseada que había gente dispuesta a pagar US$ 1,99 para sacar la marca de agua que le poníamos en Top Nine. Porque era la verdadera aplicación y todas las demás eran consideradas truchas", subrayó.

"Lo que nosotros hacíamos era por un momento liberarla y bloquearla de a ratos para mejorar la viralidad y que la gente compartiera su Top Nine para hacerla rentable", explicó.

Según Natanzon, parte de la "mística" de la aplicación fue que nunca revelaron cuál era el criterio para elegir las fotos que integraban esa selección, aunque la aplicación se basó en los likes para seleccionarlas.

En Uruguay la app no alcanzó el número uno pero sí estuvo entre las 20 más descargadas, superando en su momento incluso a Uber.

Futuro.

Natanzon explicó que la popularidad de la aplicación bajó después del inicio del año y continuará en esa tendencia hasta mediados de enero. Sin embargo los datos obtenidos abren las puertas a futuros proyectos de este equipo que trabaja desde Montevideo.

"Lo más destacable de todo esto fue el equipo. Tuvimos que trabajar día y noche porque en los últimos dos días del año crecimos a razón de 500.000 por día", subrayó y agregó que para el futuro planean "utilizar los datos de los usuarios para lanzar una nueva aplicación".

"En Betalabs trabajamos en otros proyectos de clientes finales que les interesa la experiencia y la habilidad del equipo en distintas áreas, no solo en desarrollo sino también en diseño para que sea viral y el márketing", aseguró.

"Lo que más nos gustan son los proyectos de Internet porque disfrutamos de trabajar en equipo y queremos desarrollar programas que sean usados por millones", destacó.

Por otro lado, actualmente en la App Store de Apple está disponible Throwback Stories, también diseñada por Betalabs, pero que Natanzon advierte que fue un proyecto de poco tiempo y tiene algunos problemas.

En tanto, uno de sus trabajos estrella del 2018 fue Canvasar un ecommerce enfocado a clientes y consumidores finales, que permite comprar cuadros con láminas de fotógrafos y a través de la realidad aumentada ver cómo se vería sobre una superficie.

Superó todas las expectativas gracias a celebridades e influencers Para llegar al primer puesto del ránking de aplicaciones gratuitas de Apple las descargas fueron creciendo de a 150.000 por día. En tanto, en la víspera de Año Nuevo las descargas ascendieron a 500.000 al día y la aplicación se colocó por encima de programas de streaming y las redes sociales más populares del mundo, incluida la que analizaba: Instagram.



La popularidad también fue rentable para la compañía, ya que si bien era gratuito descargar la app se debía comprar dentro de ella para eliminar la marca de agua sobre las fotos y poder descargar la imagen limpia.



Pagando US$ 1,99 los usuarios accedían a la versión full. Además, el programa permitía crear un video de repaso del año.



Ayer, la aplicación seguía entre las 20 más descargadas de la App Store estadounidense, ubicándose en el puesto número 16.



No obstante, Natanzon y su equipo son conscientes que la popularidad bajará cada vez más en los próximos días y lo que quedará serán los datos de los casi siete millones de usuarios que la descargaron.