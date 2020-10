“Niebla mental”: síntomas de demencia y confusión en pacientes recuperados de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Niebla mental COVID-19”: así se conoce a la afección que genera el coronavirus en algunas personas que contrajeron la enfermedad. De acuerdo al The New York Times, la niebla mental produce “síntomas cognitivos preocupantes que pueden incluir la pérdida de memoria, confusión, dificultad para concentrarse y mareos”. Además, el sitio agrega que cada vez más aquellos que logran superar el virus señalan las dificultades para trabajar y rendir al 100%.

Michael Reagen tuvo coronavirus en marzo y al recuperarse perdió todos los recuerdos de su viaje a París (semanas antes de contagiarse), según The New York Times. No es el único caso que menciona: Liza Mizelle, enfermera, olvidó la terminología médica que usaba habitualmente: “Siento que tengo demencia”, manifestó. A su vez, dijo que cada vez que sale de ver a un paciente “no recuerda lo que le acaban de decir”.

En Francia se estudió este síntoma en 120 pacientes; el 34% tuvo pérdida de memoria y el 27% tuvo problemas de concentración tras curarse del COVID-19. A su vez, The New York Times cita a una encuesta realizada por Survivor Corps, donde el 50% de los consultados –casi 4.000 personas- dijo haber tenido problemas para concentrarse luego de contraer la enfermedad.

Si bien todavía no hay indicios de por qué sucede eso, hay algunas teorías que buscan explicar esta afección: "La respuesta inmunológica del cuerpo al virus no se apaga una vez superada la infección o por causa de la inflamación en los vasos sanguíneos que van al cerebro”, agrega el sitio.



A pesar de estos síntomas, según neurólogos consultados por el medio, las resonancias magnéticas no indicaron daños cerebrales.