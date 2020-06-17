Dos estaciones para llevar residuos reciclables funcionarán este fin de semana

RECICLAJE

Emergencia sanitaria hizo que se acumulara la basura doméstica; iniciativa promueve clasificación

"Los más convencidos nos negamos a tirarlos con la basura común”, dijo la ingeniera Mariana Robano, directora técnica en ReAcción. Hacía referencia a los residuos reciclables que ella y tantos otros ciudadanos han estado recolectando en su casa en estos meses de pandemia debido a que fue paralizada la labor en las cuatro plantas de clasificación de la Intendencia de Montevideo. La carga de los 200 contenedores que están en supermercados y centros comerciales y de los 500 contenedores color naranja no se recicla: va directo a disposición final.

En consecuencia, ReAcción, una empresa que trabaja en temas de sustentabilidad, en particular, el reciclaje, decidió instalar dos estaciones de recolección y clasificación de residuos que recibirán al público este 20 y 21 de junio, de 10 a 17 horas, en dos puntos de la ciudad: en Platerán (Camino Carrasco 6264 esquina Strassner) y en Abito (Brazo Largo 3635 esquina La Coruña).

La estación comprende grandes contenedores coloridos para separar metales, papel y cartón, vidrios, plásticos, compostables, residuos electrónicos y otros. Pero el proyecto no se queda ahí. “Es una instancia de diálogo entre los especialistas que reciben (los desechos) y el ciudadano”, comentó Robano a El País.

En cada estación hay expertos en reciclaje que enseñan cómo clasificar en el hogar y adónde llevar los materiales (por ejemplo, dónde llevar las lámparas de bajo consumo o las pilas) para que sean revalorizados o, si eso no es posible, reciban una adecuada disposición final. El aprendizaje es la principal diferencia de esta iniciativa con los llamados puntos limpios o contenedores de reciclables.

Detalles de la convocatoria. Las estaciones ReAcción funcionarán este fin de semana en dos puntos: Platerán en Camino Carrasco 6264 esquina Strassner y Abito en Brazo Largo 3635 esquina La Coruña (Mercado Modelo). El horario es de 10 a 17 horas.

La última estación de este tipo fue colocada en la feria de consumo responsable Camino Verde en el Latu en 2019. Acudieron 3.000 personas y se logró revalorizar el 90% de los residuos. “Son porcentajes muy altos de reintroducción a la industria del reciclaje”, señaló Robano. Todo lo clasificado este sábado y domingo será medido.

“Otra cosa que nos caracteriza es que creamos alianzas con empresas para tener estrategias conjuntas. Precisamos varias manos: la empresa que se encarga de los residuos electrónicos, la que se encarga de los plásticos mezclados y la que se encarga del papel y cartón. De esta manera, cada fracción tiene su destino adecuado”, agregó la ingeniera.

Desde ReAcción se ha establecido una serie de 14 “tips” que funcionan como una guía sencilla para saber dónde reciclar o cómo hacerlo y que se encuentra en sus redes sociales: residuos y cuarentena, residuos de hogares con enfermos de COVID-19, volumen y limpieza de residuos, clasificación, construcción de una compostera, compostar en el hogar, compras responsables, cuáles son los reciclables, acondicionamiento de estos, residuos voluminosos, residuos electrónicos, aceite, parrilleros y estufas y buenas costumbres durante la cuarentena.