Los desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral

La ministra de Mujer y Equidad de Género de Chile, Isabel Plá, llegó a Montevideo hace pocos días y brindó ayer una charla en el Hotel Hyatt, ante un público numeroso, en su mayoría femenino. La disertación consistió en los desafíos que enfrentan hoy las mujeres en el ámbito laboral, entre los que se encuentran la disparidad de sueldos en comparación con los hombres, y dificultades para ingresar a puestos de trabajo así como para acceder a cargos de poder.



“El mundo tiene un desafío que hay que cumplir ahora y no dentro de 10 o 20 años que es el de percibirnos como iguales entre hombres y mujeres: iguales en dignidad, en derechos, en oportunidades, en talento, en capacidad e iguales en el ejercicio de la influencia y el poder”, comenzó diciendo la ministra chilena.



Remarcó durante su discurso las constantes barreras que deben sortear las mujeres.

“Hay que romper la muralla para que las mujeres que no tienen ingresos propios -lo cual significa que muchas veces viven atrapadas no solo en la pobreza sino en realidades de violencia- puedan derribar esa muralla y empezar a caminar. También tenemos que romper el techo de cristal para aquellas que están haciendo un camino de mucho talento, de mucho esfuerzo, y que sin embargo no logran nunca alcanzar la cima”, aseguró.



En Chile, solo el 6,4% de los cargos directivos de las empresas que más operan en la bolsa de ese país está ocupado por mujeres, lo que equivale a que de 100 directores, solo 6 son mujeres. Esa situación fue considerada por Plá como “vergonzosa”. En España, esa cifra se ubica en el 19% y en Australia el 30% de los cargos directivos están ocupados por mujeres.

La ministra asegura que hay muchos datos que se han estado publicando en el último tiempo “que muestran lo importante que es tener mujeres en espacios de responsabilidad y liderazgo así como diversidad en los equipos de trabajo. “Es ganar-ganar tanto para empresas como para los trabajadores. Porque mostrarse como una empresa que no discrimina, que no tiene sesgo y que valora la libre competencia de todos en igualdad de condiciones, tiene ventajas. Hace un par de semanas, una directora de una empresa decía que uno de los elementos que consideraban cuando iban a poner dinero en la bolsa o invertir en valores era justamente las políticas de equidad de género de esas compañías”, contó Plá.

Diferencias.

De acuerdo a una encuesta que se publicó hace una semana en el país andino, el 75% de los chilenos cree que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, “lo que muestra una percepción muy consensuada sobre el tema”, dijo.

Foto: Shutterstock

Explicó que en Chile aún no han alcanzado el 50% de participación laboral femenina, “lo que quiere decir que más de la mitad de mujeres que están en posibilidades de tener un trabajo remunerado, están fuera del mercado laboral”, indicó. El promedio de América Latina se ubica en el 55%, mientras que países europeos como Suecia la participación laboral de mujeres se sitúa en el 70%.

Para Plá, uno de los desafíos más importantes es incentivar el interés y la vocación de las niñas y adolescentes en las áreas que tienen que ver con innovación, con la ingeniería, con la matemática y con ciencias, históricamente asociada con los hombres. En esa tarea, dice, tienen mucho que ver los docentes en los primeros años de escuela. “Desde el inicio hay que abogar por una educación no sexista, y poner fin a los estereotipos en donde ponen a los niños en ciertos roles y a las niñas en otros”, subrayó la ministra.



Según explicó, en Chile, de 10 matrículas en carreras de ciencias, ingeniería e innovación, solo tres están ocupadas por mujeres. “Sé que Uruguay también está haciendo un esfuerzo en ese tema y es muy importante apurarnos y compartir las experiencias en esa materia”, dijo.



En una encuesta se le preguntó a los chilenos si la vida familiar se resentía cuando la mujer trabajaba a tiempo completo: el 81% en 2002 decía que sí, mientras que hoy en día el guarismo bajó a 61%, aunque para Plá, “sigue siendo una cifra relativamente alta”. “Más de la mitad de la población sigue pensando que la familia es responsabilidad de la mujer”, dijo la ministra.

Foto: Pxhere