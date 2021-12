¿Por qué Bill Gates dice que el final de la segunda fase de la pandemia “está a la vista”?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Creo que la fase aguda de la pandemia llegará a su fin en algún momento de 2022″. Con estas palabras, Bill Gates expresó su optimista mirada sobre el año que vendrá en relación con el coronavirus. El creador de Microsoft escribió esta predicción en su blog personal, en el que hizo además un balance de lo que dejó el año que está finalizando en relación al Covid-19. En este sentido, enumeró los puntos positivos de 2021 en la lucha contra la pandemia y señaló, a su vez, cuáles eran las cuestiones que aún le generan preocupación o lo decepcionaron.

“En mi publicación anterior de fin de año escribí que pensé que podríamos mirar hacia atrás y decir que 2021 fue una mejora con respecto a 2020. Si bien creo que eso es cierto de alguna manera, miles de millones de personas han sido vacunadas contra Covid-19, y el mundo está un poco más cerca de la normalidad, la mejora no ha sido tan dramática como esperaba”, escribió Gates en su blog Gates Notes, en un artículo que tituló Por qué tengo esperanzas de que el final de la pandemia de Covid-19 esté a la vista.



Luego, el magnate y filántropo aclaró que, a pesar de los avances, para millones de personas que perdieron a un ser querido, seguramente el 2021 no fue mejor que el 2020. Y añadió que, también en la lista de lo negativo, “debido a la variante Delta y los desafíos con la adopción de la vacuna no estamos tan cerca del final de la pandemia como se esperaba”.



“No preveía que apareciera una variante tan transmisible y subestimé lo difícil que sería convencer a las personas de que se vacunen y sigan usando el tapabocas”, escribió Gates, siempre en el apartado de los puntos no positivos de la lucha contra el Covid.



Pero, pese a todo lo descripto, finalizó la primera parte de su texto con una visión optimista. “Sin embargo, tengo la esperanza de que el final está definitivamente a la vista. Puede ser una tontería hacer otra predicción, pero creo que la fase aguda de la pandemia llegará a su fin en algún momento de 2022″, aseveró.



A continuación, el fundador de Microsoft comenzó a explicar el por qué de su visión optimista, a través del desarrollo de lo que para él fueron las medidas auspiciosas y esperanzadoras que se realizaron en 2021 en el combate de la pandemia que hace dos años tiene en vilo al mundo.



Preparados para abordar las variantes

En primer lugar, y ante la aparición de la variante ómicron que, para el, “es preocupante”, Gates sacó su primera conclusión positiva. “El mundo está mejor preparado para abordar variantes potencialmente malas que en cualquier otro momento de la pandemia hasta ahora. Detectamos esta variante antes de descubrir Delta porque Sudáfrica invirtió mucho en su capacidad de secuenciación genómica y estamos en una posición mucho mejor para crear vacunas actualizadas, si es necesario”, escribió.

“Tengo la esperanza de que, en algún momento, el Covid-19 se transforme en una enfermedad endémica en la mayoría del planeta”, aseguró el magnate, y luego dijo que, gracias a los avances de vacunas y antivirales, el nivel de riesgo individual que traerá consigo la enfermedad “será lo suficientemente bajo como para que no se necesite tenerlo tanto en cuenta en la toma de decisiones”.



El autor del artículo en Gates Notes aseguró que avizora la aplicación de una vacuna conjunta contra el Covid y la gripe cada otoño y así la afección ya no será la que condicione a la gente a la hora de decidir trabajar en una oficina, o dejar a los niños ir a ver un partido de fútbol, o ir al cine a ver una película.



El avance de las vacunas

Otro de los puntos que uno de los hombres más ricos del planeta ve como generador de esperanzas de este año que está acabando es el avance en la materia vacunas, donde se ha logrado, según su perspectiva, un “progreso notable”. “El hecho de que tuviéramos una ¡Y muchas! vacunas durante el primer año de la pandemia es un milagro -señaló-. Ese éxito es un tributo a la cantidad de candidatos que tenía el mundo en el proceso. El desarrollo de vacunas depende un poco de la suerte, y cubrimos las apuestas probando muchos enfoques diferentes”.

Luego, en un nivel más científico, Gates señaló cuál había sido el logro más importante que dejará para la salud del planeta la elaboración de vacunas contra el Covid-19. “Creo que, en última instancia, las vacunas de ARNm se considerarán el avance más importante de la pandemia. Probar que el ARNm funciona como una plataforma de vacuna ha sido un gran cambio de juego, no solo para esta pandemia, sino también para la próxima”, agregó.



“Ahora que el ARNm está bien establecido, podremos desarrollar vacunas seguras y efectivas muy rápido en el futuro”, sentenció el magnate.



Las vacunas de ARNm (m, de “mensajero”), según la explicación del Centro de Control de Enfermedades de los EEUU (CDC), “enseñan a nuestras células a producir una proteína, o una porción de ella, que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro cuerpo”, una respuesta que produce anticuerpos que “nos protegen de infecciones si el virus real ingresa a nuestro organismo”.



A continuación, Gates se refirió también a los avances de las “intervenciones no farmacéuticas”, como los barbijos, las restricciones de viaje o las cuarentenas. “La próxima vez, el mundo estará listo para implementar herramientas baratas y fáciles, como los tapabocas, mucho más rápido, y los gobiernos comprenderán mejor cuándo y cómo implementar estrategias más amplias, como las cuarentenas”, explicó Gates.



Desarrollo de medicamentos

Luego de destacar cómo muchas personas se convirtieron en héroes anónimos con su accionar frente a la pandemia, el fundador de Microsoft se refirió a los avances en la medicina para paliar el Covid-19. Si bien en principio se sintió decepcionado por las que parecían ser promesas en este terreno y luego no fueron tan efectivas -mencionó el remdesivir, la dexametasona y los anticuerpos monoclonales-, Gates recuperó el optimismo señalando la existencia de dos nuevos antivirales.

“Uno de ellos, un medicamento llamado molnupiravir, elaborado por (el grupo) Merck, acaba de obtener el sello de aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los EEUU (FDA) para personas de alto riesgo la semana pasada. Reduce significativamente sus posibilidades de ser hospitalizado o morir por Covid-19 (aunque no tanto como esperábamos inicialmente), es relativamente barato de fabricar y es un medicamento oral que es fácil de distribuir”, aseveró.



Después de informar que la fundación benéfica qué el preside junto a su mujer, Bill y Melinda Gates Foundation, ayudó al desarrollo de esta medicina, señaló: “Merck está permitiendo que los fabricantes de genéricos hagan esta fórmula simplificada, lo que hará que que el medicamento sea accesible para mucha más gente”.



“Recientemente, también comprometimos US$120 millones para asegurarnos de que el medicamento esté disponible en países de bajos ingresos donde salvará muchas vidas. Ojalá hubiera llegado antes”, escribió Gates, que no mencionó cuál era el segundo antiviral que despertó su optimismo.



Preocupaciones y decepciones

“El área que veo como la mayor decepción es la inequidad en la asignación de vacunas -escribió el magnate-. El mundo ha hecho un trabajo sobresaliente fabricando y distribuyendo miles de millones de dosis de vacunas, pero el hecho de que tan pocas personas en alto riesgo en países de bajos ingresos las hayan recibido es inaceptable”.



“Simplemente no tiene sentido que tantas personas de bajo riesgo se hayan vacunado antes de que lleguemos a todas las personas mayores o que tenían una afección médica subyacente”, se lamentó el filántropo estadounidense.



Luego, Gates señaló que debe cambiar la forma en que el mundo asigna las dosis de vacunas y se debe ayudar a más países a “desarrollar, fabricar y aprobar las vacunas ellos mismos”.



Finalmente, el fundador de Microsoft expresó cuál era otro de los temas que le generaron preocupación en el año que acaba, y es el de la desinformación. “Está claro que la desinformación (incluidas las teorías de la conspiración que desafortunadamente me involucran) está teniendo un impacto sustancial en la disposición de las personas a vacunarse”, expresó el millonario, que, tal como él mismo sostiene, se ha convertido en el centro de muchas fake news conspiranoicas en los EEUU y en el resto del mundo.



“Esto es parte de una tendencia más amplia hacia la desconfianza en las instituciones, y es uno de los temas que más me preocupa de cara al 2022″, concluyó Gates.