Tensa discusión entre Julio Ríos y Sebastián Giovanelli: "A mí nadie me va a poner un bozal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Julio Ríos y Sebastián Giovanelli fueron protagonistas de un intenso debate en Canal 10 una vez consumada la eliminación de Uruguay de Qatar 2022. Todo comenzó cuando Ríos criticó a la dirigencia de la AUF y Giovanelli pidió hablar "de fútbol" y no de política deportiva.

"Le preguntaron a Alonso por qué no havés un sorteo o por qué no llevás dirigentes de distintos clubes. "No, no", respondió. "Yo traigo a los que yo quiero", dijo Ríos en referencia a la política del presidente de AUF, Ignacio Alonso, sobre los dirigentes que lo acompañaron en la delegación en Qatar.

Entonces Giovanelli le salió al cruce, pidiendo un cambio de tema. "Estamos hablando de la política de la AUF cuando Uruguay quedó eliminado. Hablemos de fútbol. El equipo quedó eliminado en cancha", dijo.

Ríos levantó el tono de voz. "Pará un poquito. Vos hablá de lo que vos querés y yo hablo de lo que yo quiero. Aquí nadie me va a poner un bozal".

"No te pongas en víctima", retrucó Giovanelli y el debate fue ganando temperatura. Finalmente intervino Roberto Moar para poner paños fríos. "Nosotros también queremos decir algo, si no nos quedamos acá mirándolos", dijo por su parte Martín Charquero.

Cuando los perros de tu vecino se desconocen. pic.twitter.com/mpvWTAqKR2 — Diego Silva (@diegosilva_lolo) December 3, 2022

El debate se produjo horas después de la eliminación de Uruguay por el gol en la hora de Corea ante Portugal.