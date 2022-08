Silvina Escudero se casa: la propuesta, los planes para la boda y el deseo de ser madre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace cinco años que Silvina Escudero se encuentra en pareja con Federico, a quien define como comerciante y alejado de los medios. Las ganas de casarse estaban y ella soñaba con una propuesta romántica al mejor estilo "Pampita" Ardohaín y Roberto García Moritan. Seguramente se lo comentó al novio ya que él se fue en secreto a España para hacerle la propuesta de matrimonio. Ella se encontraba de vacaciones con una amiga y le pidió la mano en una playa de Mallorca. Brindaron festejaron en una suite de lujo donde los esperaba una cama llena de pétalos de rosa que formaban un enorme corazón. Ella se encargó de mostrar esto en las redes.

El casamiento por civil de Silvina Escudero es esta semana, aunque la actriz y bailarina quiere preservar el día exacto. Igualmente el 22 de agosto celebró su despedida de soltera junto a amigas y su hermana, Vanina Escudero.

Harán un almuerzo para 80 invitados y habrá que esperar para la ceremonia y fiesta que será en diciembre.

En una charla con La Nación, Escudero dijo que la primera vez que la pareja habló de casamiento fue hace tres años. "Queríamos festejar nuestro amor, pero quedó todo ahí, después vino la pandemia y en un momento nos separamos unos meses. Y en estas vacaciones de invierno me fui a España a visitar a mi mejor amiga, y Fede se apareció en Mallorca, con una propuesta de amor, una fecha para el registro civil, el anillo, y fue el compromiso soñado. Me encantó".

"Hacía cinco años que no veía a mi amiga Flora, saqué un pasaje y viajé sola, para compartir tiempo juntas. Un día fuimos a almorzar a un parador divino y en un momento me dijo que tenía que ir al baño, y apareció Fede, se sentó en la mesa con una cajita y una fecha inscripta que es el casamiento por civil. Me dijo lo que significo en su vida, me habló de sus deseos, y me puso el anillo, de rodillas. Todo el restaurante aplaudió y nos felicitó. Después nos fuimos a la suite de un hotel que él ya había reservado y apenas abrí la puerta empezó a sonar nuestro tema, ‘El amor de mi vida’, de Abel Pintos, y me llevó por un caminito de pétalos de rosas que terminaba en la cama, con un corazón de rosas enorme, un ramo de flores y una tarjeta. Morí de amor", agregó.

"Se cruzó el mundo para hacerme la propuesta, pero también sabía lo importante que era ese viaje para mí, y cuando terminó todo eso me dijo que se volvía a Buenos Aires porque no quería robarme ese viaje, y que siguiera compartiéndolo con mi amiga. Así que se volvió y yo me quedé unos días más", comentó Escudero quien ya comenzó a armar la fiesta que se celebrará los primeros días de diciembre.

Silvina y Federico se conocieron hace casi seis años, y antes de aceptar una salida hubo muchos mensajes. "Se le borraron las huellas dactilares-bromea ella-. Y después de la remada empezamos a salir. Fue de menos a más, una relación que fuimos construyendo de a poco", detalló. Y sobre ese momento, aclaró: "Me conoció con poca ropa y bailando en la televisión".

Al principio de la relación cada uno vivía en su casa. "Hasta que hace tres años y medio decidimos vivir juntos, cada uno dejó su casa y fuimos a otra que armamos los dos. Yo estaba de temporada en Carlos Paz cuando nos entregaron la casa, en febrero, y Fede hizo toda la mudanza; estuvo dos semanas viviendo solo y yo llegué recién en marzo”, dijo.

De perfil bajo, Silvina suele hablar poco de su intimidad, pero dijo de su futuro esposo: “Me acompaña a todos lados, pero siempre detrás de cámara. No lo quiero exponer, ya lo hice durante muchos años en mi vida. Además es comerciante y no tiene nada que ver con el medio”, dijo.

Uno de los temas en los que no estuvieron de acuerdo en los primeros años fue el de ser padres. Sin embargo, el tiempo hizo lo suyo y hace unos años ella congeló óvulos. "En algún momento me gustaría ser madre. Federico siempre quiso ser padre y yo retrasé un poco todo. Pero hoy estamos diferentes, un poco más grandes. Hay planes, pero no ya", aseguró.

Silvina tuvo otras parejas antes de conocer a Federico y algunas de ellas hicieron mucho ruido. Sin embargo dijo que no fue tan así. "No tuve tantos novios. ¿Queres que te diga cuántos tuve? Seis en toda mi vida, y te los digo con nombre y apellido. ¡Novios, eeeh!”, dijo. "Primero salí con Caco Smith, a los 17, en la época que iba al secundario de Northland; después con Germán Paoloski, a mis 19 años, y luego vino Gusti, estuve con Mariano, Matías Ale, Nico Riera, Cayetano (Nicolás Cajg). ¡Capaz dejé de contar hace un tiempo!", bromeó. Incluso conoció a Luis Miguel pero dijo que no pasó nada.

"Yo tenía todos los posters de Luis Miguel cuando era chica. Un día estaba grabando y una amiga me invitó a comer con Luis Miguel. Mis intenciones eran que me cante y tener una foto con él. Yo estaba tonta, pero como fan. Recuerdo que hasta me empezó a cantar y le corregí la letra. Él tenía otra intención. Me tiró onda, pero yo me fui con mi novio, que era Nico Riera en ese momento", dijo. "Quería ir a ver a mi ídolo, no quería salir con un tipo. Bailamos al lado de la mesa, me quise sacar una foto y me dijo que no. El guardaespaldas me quiso revisar el teléfono antes de irme".