Se separaron L-Gante y Tamara y ella publicó un duro mensaje: "Cómo te equivocaste Elián"

La primera señal fue la ya clásica en tiempos de relaciones modernas: Elián Valenzuela, o sea L-Gante, y Tamara Báez dejaron de seguirse en Instagram. Así se confirmó que se habían separado, apenas a un mes del nacimiento de Jamaica, la hija que tuvieron en común.

Cuando surgieron los rumores de crisis, el cantante de cumbia publicó una fuerte historia en su cuenta de Instagram. “Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. 0 sentimientos, porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí”, escribió.

Si bien no mencionó a nadie, Tamara se hizo eco de la publicación, la tomó personal y salió a contestar, por la misma vía y con mucha crítica.



La joven, novia de siempre de Elián y con quien él ha dicho que ha tenido idas y vueltas en el vínculo, dijo: "No voy a contar lo que hiciste por respeto a Jami NUESTRA HIJA, ¿pero que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui a tener (la bebé) a un hospital, yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura. Me das pena vos, tu mamá que quería que abortara y todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible. Le tiene celos a su nieta de un mes".



Después siguió: "Perdiste la familia y ahora te querés hacer el víctima, no hay vuelta atrás acá y encima te metiste con mi mamá, mi mamá que es la mejor, que estuvo conmigo en todas embarazada y ahora. No es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes. Mientras vos trabajás boludo te viven todos us amigos, y le decís a la que era tu mujer que vive de tus costillas".

"Cómo te equivocaste Elián, yo te esperaba a la hora que sea para que podamos disfrutar juntos con Jami, yo te banqué todo, te olvidaste de todo por un poco de diversión", siguió Tamara. "Te deseo lo mejor y a tu hija la podés ver cuando quieras y puedas, pero yo a vos no te quiero ver nunca más. Y sabemos que cero sentimientos porque si no te hubieras quedado con nosotras en el primer mes de Jami y no hubieras ido a hacer cagada".



Ayer, Tamara había subido una historia a sus redes en la que se la veía con Jamaica en brazos, y un mensaje que decía: "Tan pequeña mi vida. Mami sí va a estar para vos siempre, siempre".



Este sábado, cuando la noticia explotó, L-Gante subió a redes una foto en la que lucía serio, frente a un plato de arroz. Sobre la imagen había agregado el texto: "Un día dicen ser los que siempre te apoyan y al otro quieren ser los que te bajan". Y en la historia siguiente compartió una instantánea de Jamaica, con la frase: "Con esto me basta y me sobra".

Jamaica Valenzuela nació el 13 de setiembre. Acababan de festejarle el primer mes de vida y a L-Gante y Tamara se los había visto juntos y contentos en la celebración. Ahora, ella borró cualquier rastro del cumbiero de su perfil de Instagram, tanto del feed como de las historias destacadas.