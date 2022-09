Natalia Oreiro habló de la tensión con Wanda Nara en "¿Quién es la máscara?": ¿qué dijo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todavía no se estrenó la versión argentina de ¿Quién es la máscara?, que llega el lunes a Telefe, pero el programa ya es tendencia en Argentina. Todo inició luego de que Yanina Latorre informara en LAM, que el vínculo entre la conductora del ciclo, Natalia Oreiro, y una de las investigadoras, Wanda Nara, atraviesa su peor momento.



"No se llevan bien Wanda y Natalia. Le incomoda su poco profesionalismo (A Oreiro). Wanda llega tarde y todo eso a Natalia Oreiro no le estaría gustando. Están muy preocupados (en el canal) porque está anunciado como el programa del año", aseguró la panelista.



Latorre agregó que también reina el descontento en el canal hacia Nara. "Descontento en Telefé. La máscara empieza la semana que viene y grabaron solamente cinco programas. Wanda se fue a Miami y ahora se va a Turquía. Natalia Oreiro está que se la llevan los demonios porque es súper profesional y ordenada. No se están haciendo las grabaciones según lo previsto", añadió.



Luego de que la noticia alimentara a varios portales y programas de espectáculos, Oreiro decidió romper el silencio. En diálogo con el portal Primicias Ya, comentó: "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida y de sus cosas".

"Creo que no se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas... Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprendemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", cerró Oreiro en relación al viaje sorpresivo que hizo Wanda para representar a su esposo, Mauro Icardi, en el club Galatasaray.