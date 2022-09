Mirtha Legrand sobre la muerte de la Reina Isabel II: "Estoy muy dolida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La conductora y actriz Mirtha Legrand se refirió a la muerte de la Reina Isabell II a los 96 años -quien falleció a horas de la tarde en las instalaciones del castillo de Balmoral, Aberdeenshire-, noticia que recorrió y conmocionó al mundo e hizo que los ojos de todos se posaran sobre territorio británico.

En una entrevista exclusiva con la revista Gente, Legrand habló sobre el impacto que tuvo la noticia tras recibirla. “Estoy muy dolida. Me sorprendió mal. Yo sabía que no estaba muy bien de salud, pero me dio muchísima pena”, lamentó. Y admitió seguirla “desde que asumió su reinado con tan solo 25 años”. Destacó también su sentido de la moda y recordó uno de sus más emblemáticos looks: “Ella siempre estaba con sus mocasines y su carterita. El famoso sombrero”.

Consideró luego que los 70 años en los que se mantuvo en la cima del poder real inglés la convirtieron en una “gran reina”. Tras deslizar solo elogios hacia la monarca, se refirió a la Guerra de Malvinas, disputa territorial que enemistó a la Argentina y Gran Bretaña, y aclaró de manera tajante: “No me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos”.

Horas antes, había hablado con el programa Intrusos y calificado a la difunta reina como un ser “impresionante”. Lo comparó “otra reina” argentina: “Esta semana, la república Argentina también perdió a una de sus reinas, la señora Magdalena Ruiz Guiñazú”.



Las declaraciones de la conductora de 95 años se producen en el marco de un aluvión de condolencias proyectadas hacia la corona británica. La defunción de la jefa de Estado de Reino Unido y 14 países de la Commonwealth ocurrió luego que el equipo médico real se mostraran preocupados por la salud de su majestad”. En consecuencia, el trono quedará en manos de su hijo y anterior Príncipe de Gales, Carlos III -quien se espera sea coronado en los próximos meses-.