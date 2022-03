La Academia le pidió a Will Smith que se fuera de la gala de los Oscar; el actor se negó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood invitó este miércoles al actor Will Smith a enviar una declaración escrita sobre su conducta en la gala de los Óscar del domingo pasado, donde abofeteó al humorista Chris Rock por un comentario sobre su esposa.

Según un comunicado remitido a la agencia de noticias Efe, el actor tiene 15 días para enviar esa declaración, antes de que el 18 de abril la Academia "tome cualquier medida disciplinaria", que podría ser la "suspensión, expulsión o cualquier otra sanción permitida en los estatutos".

Asimismo, la Academia aclaró que pidió a Smith que abandonara la ceremonia, pero el actor se negó. De cualquier manera, la organización admitió que "podría haber gestionado la situación de otra manera".

Este martes, se había informado que la Academia había iniciado una investigación para aclarar los hechos ocurridos el domingo, durante la ceremonia televisada en vivo de los 94° Premios Oscar, en la que una desafortunada broma sobre Jada Pinkett desató un escándalo.

Tras el anuncio y luego de que se comenzara a especular sobre las posibles sanciones que podrían recaer sobre el protagonista de Rey Richard, Smith ofreció sus disculpas a Rock a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. "Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy", manifestó sobre lo sucedido.

Eso no acalló los distintos pronunciamientos de personalidades del ambiente de Hollywood, que en general condenaron su actitud. La prensa estadounidense ha reportado que varios miembros de la Academia están molestos con lo que pasó y exigen medidas disciplinarias. Y no faltaron las críticas a la organización de los premios, por no haber tomado acciones en el momento y haber permitido que Smith continuara en la gala tras agredir físicamente a su colega. Minutos más tarde del golpe, de hecho, subió al escenario para recibir la estatuilla a mejor actor; dio un discurso entre lágrimas y se retiró ovacionado.

Al respecto, el también actor Jim Carrey se pronunció en las últimas horas, y condenó la falta de reacción en todos los presentes el domingo en el Dolby Theatre, donde se realizaron los Oscar. "Me asqueó la ovación de pie", declaró. "Hollywood tiene una falta de carácter y realmente sentí que esto es una indicación muy clara de que ya no somos el club genial".