Jada Pinkett rompió el silencio tras los Oscar 2022: "Es una temporada para la sanación"

Desde el domingo, la conversación ha estado centrada en el enfrentamiento que tuvieron Will Smith y Chris Rock en los Premios Oscar 2022. La pelea, que incluyó insultos y agresión física, la disparó una desafortunada broma que el comediante hizo sobre Jada Pinkett, actriz y esposa de Will.

Pero Jada, la principal afectada por toda esta situación, pareció quedar en segundo plano. La actriz, que sufre de alopecia y por eso ahora lleva su cabeza calva, desaprobó el "chiste" de Rock en el momento y las cámaras pudieron captar el desagrado que le generó.

Pero la conversación mediática, lejos de poner el foco en lo que se denomina "violencia estética" y en cómo son tratadas las mujeres afroamericanas en la sociedad, se centró en lo más escandaloso: la bofetada de Smith a Rock y las posibles sanciones que eso le podría traer.

Hasta ahora, Jada Pinkett se había mantenido lejos de las redes y la prensa. No había ofrecido declaraciones a la prensa aún después de que lo hicieran primero su hijo, Jaden, y luego su propio esposo, que ofreció disculpas a Chris Rock y aseguró ser "un trabajo en progreso". Pero horas después de ese comunicado, finalmente se pronunció.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de Matrix publicó un mensaje muy breve pero cargado de significado. "Esta es una temporada para la sanación, y estoy aquí para ello", dice el texto que subió a su perfil.

"Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad", había dicho ayer Will Smith, luego de que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunciara que investigará lo ocurrido.