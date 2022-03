Will Smith pide disculpas a Chris Rock por el golpe que le dio en los Óscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actor Will Smith le pidió disculpas la tarde de este lunes a Chris Rock por haberle propinado una cachetada en la gala de los Óscar: "Me equivoqué y estuve fuera de lugar", escribió en un post en Instagram.

"Quiero disculparme públicamente contigo, Chris", escribió Smith, quien el domingo se alzó con el primer Óscar de su carrera. "Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad", agregó.



Smith publicó su pedido de disculpas luego de una avalancha de comentarios en las redes sociales comentando la reacción, algunos a favor y otros en contra.

"Quiero disculparme también con la Academia, los productores de la gala, los asistentes y quien estaba viendo el programa", dijo.



El domingo Smith agredió a Rock en la ceremonia del mayor premio de Hollywood luego de que el comediante hiciera un chiste sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

Este lunes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por su sigla en inglés) confirmó que inició una investigación respecto a lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock y ahora, se espera por las posibles sanciones que podrían recaer sobre el ganador del Oscar por "King Richard".



El espectro de posibles sanciones que se maneja es amplio y va desde la revocación de su flamante estatuilla al correctivo más leve; la Academia evaluará y de ese proceso saldrán los pasos a seguir.