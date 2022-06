¿Shakira escribió "Te felicito" para Piqué? La letra completa y el éxito en Spotify

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los rumores de crisis entre Shakira y Gerard Piqué databan de algunos meses, pero se terminaron de despejar este fin de semana, cuando se confirmó la separación de la mediática pareja. Entonces todas las miradas y los oídos volvieron sobre la canción "Te felicito".

El nuevo tema de la cantante colombiana se estrenó hace un mes, y es una colaboración con Rauw Alejandro que habla de una situación de despecho, desilusión y desengaño respecto a un interés amoroso. Rápidamente y a la luz de los hechos, el mundo se preguntó si "Te felicito" habla de Piqué.

La canción refiere a una persona que decepcionó a quien canta, por su falsedad y por haber aparentado algo que en realidad no era. "Me di cuenta que lo tuyo es falso", dice en la primera estrofa, y el estribillo celebra la capacidad de fingir: "Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe dudas. Con tu papel continúa, te queda bien ese show".

En otro momento, Shakira canta que no soporta a la gente "de dos caras", y asegura: "Yo que ponía las manos al fuego por ti (...) Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti".

En una de sus entrevistas más recientes, a fines de mayo en el programa de televisión This Morning, Shakira habló de "Te felicito" y explicó su historia.

"Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres. Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas", dijo, y más adelante agregó: "Finalmente quería encontrar la verdad".

Con la fuerza que cobró la teoría de que "Te felicito" está inspirada en los engaños e infidelidades de Piqué, la canción se revitalizó y volvió a ser un éxito en Spotify, con un claro ascenso en las listas de la plataforma.

"Te felicito" está en el Top 3 de las 50 canciones más escuchadas en Spotify en Uruguay, y es parte de los 50 temas más escuchados a nivel global en el servicio. Una tendencia similar ocurre en Deezer y Amazon, otros formatos digitales para escuchar música.

A continuación La letra completa de "Te felicito"





Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso



No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa



Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos



Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes



Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa



Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas (Ey, dice, Ra-Rauw)

Hablándote claro, no te necesito (Yeah)

Perdiste a alguien auténtico (Ah)

Algo me decía por qué no fluiamo' (¡Wuh!)

Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo' (¡Yah!)

Como ante' (Ey)

Tú de espalda apoyándote del volante (Ey)

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede' pa' que vea' la otra en la Mercede' (¡Yah!)



No me cuente’ más historia’, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas