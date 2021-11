Karibe con K cuenta cómo superó la crisis y celebra: "Estamos más vigentes que nunca"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hacen chistes, cantan canciones, recuerdan historias, graban un video para invitar al show que finalmente harán el 19 de diciembre en el Antel Arena, se divierten. Posan con cada una de las personas que se acercan a Plaza Cagancha para pedirles una foto, y para cuando pasen frente al Poder Judicial, un hombre de traje, maletín y tapabocas les dirá, simpático: “Ustedes son inimputables”.

Miguel Ángel Cufos, Gerardo Nieto y Yesty Prieto se reirán, bromearán sobre el término que este desconocido les acaba de soltar y luego, durante 45 minutos, se completarán las frases, elaborarán anécdotas colectivas, se harán más chistes y dirán que, por encima de todo, está la amistad. Nadie que los vea podrá imaginar que hace menos de 15 días su banda, la histórica Karibe con K, parecía liquidada por los fuegos cruzados que se dispararon en televisión en vivo.

El 31 de octubre, Nieto dijo en el programa Vamo’ arriba que es domingo de Canal 4, que Cufos y Prieto se habían bajado del proyecto Karibe y que así, la banda se daba por separada. “No puedo bajarme de donde nunca me subí”, fue la respuesta de Cufos, al día siguiente en Algo contigo. Diferencias económicas y un espectáculo que darían con Sonora Borinquen en el Teatro de Verano, fueron detonantes de una inesperada polémica que se iba a resolver con una suerte de careo, también en Algo contigo.



Al final, los tres cantantes entendieron que había que dejar las emociones de lado y resolver esta, una rispidez más de las tantas que se han dado en 32 años, lejos de los focos.



“En todo grupo humano hay diferencias, pero la culpa es nuestra por haberlo hecho público”, dice Gerardo Nieto en charla con El País. “En un momento paramos todo y dijimos: ‘no nos dejemos influenciar por las emociones y lavemos la ropa sucia en casa’. Y conversamos como deberíamos haber hecho en un primer momento”.

Nieto admite que estaba enojado, y que en esas condiciones nadie puede —ni debe— hablar. Admite también que sintió mucha vergüenza de sí mismo, por haber sido “el que prendió la mecha”. Y asegura que una discusión que se dio en un encuentro entre los tres, disparó otras cuestiones asociadas a la órbita de su vida privada.



“Todo esto me tenía conmovido, estaba disperso, estaba mal. Estaba muy angustiado porque Karibe se disolviera de esa manera, y por más de que de repente tenía ganas de matarlos, también los quiero y tenía una angustia tremenda. Choqué el auto, me pasaron un montón de cosas, mis hijas se fueron a España y empezaba a tomar dimensión de cuánto tiempo iba a estar sin verlas... Eran muchas emociones justas”, resume.



“Y explotó en el momento equivocado”, agrega Miguel Ángel Cufos. “Si no hubiese estado en la tele, no pasaba nada. ¿Entendés lo que te digo?”.



La versión oficial de esta Karibe con K moderada se entiende, clara y concreta. Hubo cuestiones económicas e individuales, relacionadas al reparto de roles que cada uno tiene dentro de la banda, que llevaron a una discusión que se dio en malos términos y los lugares equivocados. Pasa en cualquier equipo de trabajo, en cualquier familia, solo que esta vez, nadie midió hasta dónde podía llegar la onda expansiva de un mal día.

"Estaba muy angustiado porque Karibe se disolviera de esa manera" Gerardo Nieto

“Nosotros vimos nacer a nuestros hijos, somos amigos, entonces no está bueno pelearse y menos en televisión”, dice Cufos. “Pero ya pasó. Yo me arrepiento de haber ido a la tele”.



La charla que calmó las aguas se produjo en casa de Gerardo Nieto. ¿En qué términos? “Divinos”, dice Yesty Prieto. “Me acuerdo que Miguel dijo: ‘Bo, pelado, la cagaste’. ‘Sí, la cagué’. Fueron 15 minutos y pin, ya estábamos comiendo unas empanadas divinas”.

la historia Karibe con K y una "nueva etapa"

La crisis, aseguran, sacó lo mejor de ellos. Limó asperezas, renovó ganas, habilitó la autocrítica y ordenó responsabilidades. Nieto se encarga del aspecto musical, Prieto de la prensa y Cufos de un aspecto más comercial. Y son socios, aunque la palabra genere incomodidad y solo uno de ellos parezca animarse a pronunciarla.



La crisis sacó lo mejor, sí, pero también los hizo enfrentarse a opiniones ajenas y hasta a la politización del escándalo. “Pero no está bueno”, dice Cufos. “No tiene nada que ver de qué partido seas. Esto fue un lío entre nosotros y no pasó a más”.



“Y hubo mucha gente que dijo que esto estaba armado, que era una estrategia. Y ni ahí. Nada que ver”, comenta Prieto. Y Nieto asegura: “Yo no quise ver nada de las redes porque sabía que se iba a generar revuelo. Pero por un lado me alegró, porque sabemos que estamos vigentes; si no, no pasaba nada. Esto nos demostró que estamos más vigentes que nunca”.



La celebración de esa vigencia será el 19 de diciembre en el Antel Arena, con un show que incluirá invitados, clásicos y canciones que casi nunca tocan en vivo, como “Hasta aquí te he sido fiel” u “Odiándote, deseándote”. Las entradas están a la venta en Tickantel y el entusiasmo, pasada la tormenta, se siente contagioso.

Miguel Ángel Cufos, Gerardo Nieto y Yesty Prieto: Karibe con K. Foto: Estefanía Leal

—¿Y desde qué lugar viven hoy a Karibe con K?



Gerardo Nieto: A mí me encanta, porque antes era tan vertiginoso, teníamos tanto toque y tanta popularidad, que no nos dábamos cuenta ni de lo que pasaba. Era todo euforia.



Yesty Prieto: Yo disfruto estar con ellos, y arrancar “Polvo de estrellas” y mirarnos a la cara y reírnos, ver a la gente disfrutando... Es impagable. Yo tengo 57 años y para mí, es impagable. Lo digo de verdad.



Nieto: A mí me causa emoción...



Miguel Ángel Cufos: Se pone a llorar a veces...



Nieto: Sí, porque me emociona, ver que estamos haciendo lo mismo hace 30 años, los mismos temas. y que la gente se pone así... Es química pura que generamos en grupo, es medio inexplicable. Cada vez que nos juntamos nos retrotraemos en el tiempo y parece que tuviéramos 20 años.



Cufos: No nos dábamos cuenta, pero 30 años después, cambiamos el rumbo de la música tropical.



Prieto: Con todo respeto (se ríe).

Nieto: Fue muy fuerte. Hoy lo analizamos con la madurez que tenemos ahora, ¿qué hicimos, por qué fue diferente, por qué llegó Karibe a tanto?



Prieto: ¿Y vos sabés por qué?



Nieto: Yo creo que fue una concatenación de cosas, el momento justo. Hicimos una banda de canciones románticas, le llegábamos a la mujer con unas letras que sin ser Shakespeare, tenían principio, desarrollo y final...



Prieto: Y los trajecitos brillantitos, los pasitos, el pelito largo...



Cufos: Y no es fácil conseguir 12 gurises con buena presencia, que tocaran bien y cantaran bien. No es fácil.

Nieto: Teníamos un director musical, Óscar Gomez, que era un perro atrás de las notas. Yo desde el primer ensayo aprendí cómo trabajar, porque uno venía mimado del carnaval, pero acá hacías todo bien y nadie te aplaudía, y hacías algo mal y no te dejaban ni hablar. Te hacían bajar el copete. Ensayábamos mucho nosotros, no éramos grandes virtuosos, éramos laburantes. Y teníamos la pata fundamental de Eduardo Rivero, un adelantado del marketing.



Cufos: ¿Te acordás de la primera vez que dijo “marketing”? Íbamos en el ómnibus y yo te decía: “¿Pelado, qué quiere decir ‘marketing’?”.



Prieto: ¿Y cuando dijo (lo imita): “Yesty, les voy a poner dos hombres de traje, tipo seguridad”?.

Nieto: Jugaba con el misterio.



Prieto: (Lo imita) “Ustedes no se pueden quedar en el baile, en la barra, se tienen que ir”. Y yo me iba a Lezica, en el 148, de brillantina (se ríe).



Cufos: Pero así es que hoy escuchás un tema de Karibe con K y no podés creer lo que suena y que se grabó en una consola de ocho canales. Entonces con todo esto me sorprendió la vigencia. Pero es real: antes de Karibe era una cosa y después de Karibe es otra. Y ahora estamos contentos, con todo para esta nueva etapa.