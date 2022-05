El Cuarteto de Nos, Lucas Sugo y más: cinco lanzamientos uruguayos para descubrir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"maldito show" El Cuarteto profundiza en su mirada crítica

Tras la salida de "Fiesta en lo del Dr. Hermes" y "La Ciudad del Alma", El Cuarteto de Nos publicó el tercer adelanto de su próximo disco, que consolidará el lanzamiento de Porfiado Records, su sello independiente. "Maldito Show", que se acompaña de un divertido videoclip protagonizado por el humorista argentino Nachito Saralegui —una de las revelaciones de la serie Porno y Helado— profundiza en la lectura social que Roberto Musso había propuesto en el disco Jueves.



Bajo la producción de Héctor Castillo y Andy Daze, el grupo ofrece una irónica y pegadiza crítica a los medios de comunicación. "El show debe seducir, / El show debe adoctrinar, / El show debe facturar", canta Musso sobre una enérgica base de pop-rock ideal para ser coreada a todo volumen en su shows. La canción incluye un sutil guiño a "Punta Cana", una de las mejores entregas de Jueves, y comprueba nuevamente que la propuesta de El Cuarteto mutó hacia un lugar maduro y cuestionador. Su nuevo camino es bastante prometedor.

"Me está costando olvidarte" La cumbia romántica de Lucas Sugo

Mientras se prepara para el recital sinfónico que presentará el 8 de octubre en el Estadio Centenario, el jurado de La Voz Uruguay lanzó un nuevo adelanto de Canciones que amo 2, su inminente nuevo trabajo. En "Me está costando olvidarte", Lucas Sugo ofrece una cumbia sumamente bailable pero vestida de un mensaje melancólico.

"Me está costando olvidarte, más de la cuenta, / Te confieso, de día la voy llevando entre trabajo y vueltas, / Pero llega la noche, ahí sí que cuesta, / Un plato solitario en la mesa amarga la cena", canta con el mismo compromiso con el que interpretó "Balas perdidas". "Me está costando olvidarte" se publicó el viernes y ya acumula 120 mil reproducciones en YouTube.

"todo a la vez" Márama vuelve a apostar por el baile

Luego de haber colaborado con Luciano Pereyra en "Aunque te enamores", Márama volvió con otra apuesta para las pistas de baile. "Todo a la vez", que lanzaron el miércoles y acumula 572 mil reproducciones en YouTube, retoma parte de la propuesta de "Ya no llora" —uno de los éxitos del verano pasado— y se anota otro acierto.

Sobre beats electrónicos, el pulso insistente de un ukelele y sus ya clásicos aportes de acordeón y melódica, Agustín Casanova le canta al inicio de una relación que, por el momento, no tiene mayores pretensiones que disfrutar del presente. "Hoy no somos nada y somos todo a la vez, / No hay que hacer muchas preguntas para pasarla bien", asegura en el estribillo.

"sueño" Níquel sigue adelantado su nuevo disco

Níquel, el grupo liderado por Jorge Nasser, sigue celebrando su regreso. Tras la salida de "Lenguas" en setiembre, la banda publicó "Sueño", el segundo adelanto del álbum que planean editar este año y que sellará su vuelta a la escena, esa que inició en 2019 y que, además de "Lenguas", ya dejó un disco en vivo grabado en el Auditorio Nacional del Sodre.

"Sueño", el primer lanzamiento de Níquel tras la muerte del percusionista Wilson Negreyra, es un rock de tintes pop en el que Nasser describe una serie de imágenes oníricas. "Tuve un sueño muy extraño, estaba en un templo dorado bajo techos de cristal, / Fuimos alas deslumbrantes, repletas de todas las cosas que uno pudiera desear", canta. La canción se completa con un solo de sintetizador de Pablo Gómez con una sonoridad cercana al rock progresivo y coros bien aceitados. Va a sonar el 11 de junio, cuando se presenten en el Teatro Solís.

"cuando me haya ido" Lo nuevo de Bárbara Jorcin

Luego de haber publicado Si canto es porque puedo, uno de los mejores discos uruguayos del 2021, Bárbara Jorcin está de regreso. Y lo hizo de la mano de "Cuando me haya ido", una balada reflexiva que estrenó a finales del año pasado en Plaza Mateo.

Acompañada de su piano y de bajo, batería y de sutiles pero enriquecedores arreglos de vientos, la artista lleva su voz al borde del grito desesperado en una de sus letras más maduras. “Niños chicos, pidiendo monedas chicas, / Deseando comer mañana, deseando morir, / Gente rica, pidiendo comida rica, / Dejando propina chica, deseando tener más poder, / Madres solas, pidiendo que vuelva pronto, deseando dormir un poco”, canta con delicadeza. Jorcin sumó otra joya a su repertorio, ese que gracias a Si canto es porque puedo se convirtió en uno de los más cautivantes de la escena actual.

La experiencia de "Cuando me haya ido" se completa con el cálido videoclip dirigido por Ramiro Firme y Santiago Mussetti.