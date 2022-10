¿Qué ver en Netflix? Estrenos de películas y series que llegan en noviembre de 2022 a la plataforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Noviembre será un mes particularmente fuerte en cuanto a lanzamientos con potencial taquillero en Netflix. Llegarán nuevas temporadas de series esperadas, estrenos absolutos que también han generado mucha expectativa, secuelas con carisma y más.

Uno de los primeros estrenos fuertes del mes será el de la cuarta temporada de Manifiesto, todo un fenómeno del servicio. La serie de ciencia ficción fue cancelada en su momento por NBC, pero la compañía on demand la rescató y la convirtió en uno de sus títulos más vistos. Lo nuevo se lanza el 4.

El 9 de noviembre se estrenará la quinta temporada de The Crown, la serie sobre la realeza británica. Imelda Staunton asume el rol de la reina Isabel en un ciclo que llega tras la muerte de la monarca, y que tendrá en el centro a la figura de Lady Di y sus tensiones con la familia del príncipe Carlos.

Llegarán, además, las segundas temporadas de Warrior Nun y la juvenil Alguien está mintiendo, la tercera y última de la excelente Muertos para mí (que se había retrasado por la salud de su protagonista Christina Applegate), y la sexta de la española Elite, que ya confirmó que tendrá una séptima temporada. Y para el final de mes quedará el estreno de Merlina, la serie de Tim Burton sobre la menor de la familia Addams. Promete.

A continuación, todas las series que llegarán en noviembre a Netflix:

1 de noviembre

Jóvenes altezas (temporada 2, original)



2 de noviembre (original)

Goles en contra (2/11/2022)



3 de noviembre

Blockbuster (original)

Manifiesto (temporada 4, original)

La vida fabulosa (original)

Buying Beverly Hills (original)

9 de noviembre

The Crown (temporada 5, original)



10 de noviembre

Warrior Nun (temporada 2, original)

Amor con fianza: Destino Cerdeña (original)



11 de noviembre

Zac Efron: Con los pies sobre la tierra - Temporada 2: Australia (original)

15 de noviembre

¡Huye y gana! (original)



16 de noviembre

Clases de etiqueta (original)

Alguien está mintiendo (temporada 2, original)

Riverdale (temporada 6)

17 de noviembre

1899 (original)

Muertos para mí (temporada 3, original)



18 de noviembre

Élite (temporada 6, original)

Suprême NTM (original)

Trabajo incógnito: Parte 2 (original)

23 de noviembre

Merlina (original)

Canto para no llorar, Arelys Henao (original)



24 de noviembre

El primer amor (original)

cine "Enola Holmes 2" y más películas que se estrenan

El 4 de noviembre se estrenará la secuela de Enola Holmes, la película con Millie Bobby Brown como la hermana de Sherlock Holmes y de la que también es parte Henry Cavill.

Además, llegará El país de los sueños con Jason Momoa en una aventura familiar (el 18) y se lanzará El prodigio, con Florence Pugh en un thriller psicológico de época que dirige Sebastián Lelio, el chileno ganador del Oscar por Una mujer fantástica.

Y se sumarán varias películas de Navidad al catálogo, entre ellas, una comedia romántica que marca el regreso de Lindsay Lohan y que tiene a sus fanáticos bastante entusiasmados. Es Navidad de golpe, que se podrá ver a partir del 10 de noviembre.

A continuación, todas las películas que llegarán en noviembre a Netflix:

1 de noviembre

Las vacaciones de Mr. Bean



4 de noviembre

Enola Holmes 2 (original)



8 de noviembre

La familia Claus 2 (original)



9 de noviembre

Una peli de fútbol... y mutantes (original)

10 de noviembre

Navidad de golpe (original)

Bala perdida 2 (original)



11 de noviembre

Monica, O My Darling (original)

El dragón de papá (original)



16 de noviembre

El prodigio (original)

Atrápame si puedes

17 de noviembre

Navidad contigo (original)



18 de noviembre

El País de los Sueños (original)



23 de noviembre

Las nadadoras (original)

Navidad en la granja (original)

24 de noviembre

El diario de Noel (original)



30 de noviembre

Un hombre de acción (original)

Un príncipe en Nueva York

más Documentales, infantiles y más

Documentales y especiales



8 de noviembre

Neal Brennan: Blocks (original)



9 de noviembre

Los entresijos de la FIFA (original)



10 de noviembre

El Estado de Alabama vs. Brittany Smith (original)

11 de noviembre

La captura del enfermero asesino (original)

¿¡Soy lo bastante negro para ti!? (original)



14 de noviembre

Stutz (original)



15 de noviembre

Deon Cole: Charleen’s Boy (original)

17 de noviembre

Pepsi, ¿dónde está mi avión? (original)

Yo soy Vanessa Guillén (original)



22 de noviembre

Trevor Noah: I Wish You Would (original)



23 de noviembre

Las crónicas del taco: Cruza la frontera (original)

Sangre, sexo y realeza (original)

25 de noviembre

Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica (original)

Romesh Ranganathan: The Cynic (original)



30 de noviembre

Take Your Pills: Xanax (original)

Niños y familia



1 de noviembre

La casa de muñecas de Gabby (temporada 6, original)

Barbie and the Magic of Pegasus

Barbie: It Takes Two

Campamento galáctico

3 de noviembre

Príncipe de los dragones (temporada 4, original)



8 de noviembre

Minions y sus amigos: Volumen 2



14 de noviembre

Teletubbies (original)

15 de noviembre

Jurassic World: Campamento Cretácico - Aventura misteriosa (original)



18 de noviembre

¡El show de Cuphead! (temporada 3, original)



21 de noviembre

My Little Pony: Deja tu marca - Capítulo 3 (original)

Los StoryBots responden (original)

25 de noviembre

Thomas & Friends: El misterio del mirador de la montaña (original)



28 de noviembre

La Tropa Acción salva la Navidad (original)

Anime



1 de noviembre

Llegando a ti

Llegando a ti 2



4 de noviembre

APARI3NCIAS