Mente creativa

"Un divertido, íntimo y desgarrador retrato de uno de los comediantes más queridos e ingeniosos del mundo". Tal la definición que HBO hace de su estreno del próximo lunes, Robin Williams: Come inside my mind (En la mente de Robin Williams), que llegará a las 22 horas.

Se trata de un documental que se propone celebrar la contribución a la comedia y a la cultura en general hecha por el actor, fallecido en 2014 a la edad de 63 años. Contado en gran parte con las propias palabras del protagonista, realiza un repaso por su carrera y por su vida personal.

"La genialidad de Robin Williams está basada en su capacidad para hacer reír a un pequeño grupo, un club de comedia, una sala de conciertos o el mundo entero. Familia, amigos y el equipo de filmación siempre veían a un hombre que no era feliz a menos que los demás estuvieran pasándola bien, pero las dualidades que el encarnaba siempre estaban presentes dentro de él mismo", dice HBO sobre el artista.

Para recrear su vida, la directora Marina Zenovich apeló a material nunca antes visto sobre el proceso creativo del actor. Dicho material incluye entrevistas con Williams, películas caseras y tomas en el escenario. También hay entrevistas con quienes lo conocieron y amaron, como Billy Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin, Pam Dawber (actriz que interpretaba a Mindy en la comedia Mork y Mindy), y uno de sus hijos, Zak Williams (35 años).

Come inside my mind se preocupa por destacar lo que hizo tan único a este actor, desde su juventud en San Francisco hasta su paso por Nueva York, en Juilliard. Se ve el momento en que alcanza la fama gracias a la serie de televisión Mork y Mindy, en la que interpretaba a un extraterrestre (en Uruguay emitida por Canal 4).

Entre sus logros profesionales, destaca En busca del destino, película por la que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Pero también se llevó cinco Globo de Oro (Mrs. Doubtfire, Aladino, Pescador de ilusiones, Buenos días, Vietnam y Mork y Mindy), dos Emmy (ABC Presents: A Royal Gala y Carol, Carl, Whoopi and Robin), un premio del Sindicato de Actores (En busca del destino) y hasta cuatro Grammy (Robin Williams Live on Broadway, álbum Pecos Bill, Buenos días, Vietnam y por el álbum Album Reality... what a concept), entre muchos otros galardones que incluyen tres nominaciones a los "despreciados" Premios Frambuesa (Death to Smoochy, El hombre bicentenario y Jakob the Liar).

También será recordado por las clásicas frases con las que confesó sus problemas con el alcohol y las drogas.

Recién cuando murió, el 11 de agosto de 2014, se conoció que sufría de Demencia con Cuerpos de Lewy, una enfermedad cuyos síntomas son similares a los del Alzheimer y el Parkinson. El actor decidió quitarse la vida ahorcándose.

Vale destacar que la directora Come inside my mind, Marina Zenovich, ya cuenta con dos Emmy por otro documental sobre otra destacada figura del mundo del espectáculo. Por Roman Polanski: Se busca (2008), ganó una estatuilla a Mejor Dirección y otra a Mejor Guión, además de ser candidata en la categoría de Especial de No Ficción.