Issa y Spencer

La cuarta temporada de Ballers (HBO, domingo, 23 horas), encuentra a Spencer Strasmore (Dwayne Johnson) y a Joe (Rob Corddry) llevando sus servicios de consultores financieros a Los Ángeles. La idea es expandir su portafolio de clientes y su horizonte en el mundo del deporte, no restringirse solo a los jugadores de fútbol americano.

Para los que son nuevos en esta serie, decirles que Spencer no fue un simple jugador de fútbol americano, sino una estrella de ese deporte, lo que le permite ser confiable para todos aquellos a quienes les ofrece sus servicios de consultor. De todas maneras, le cuesta convencer a algunos. Sucede también que muchos de sus clientes son también estrellas, por lo que tienen sus caprichos, sus pretensiones y, muchas veces, una familia detrás muy difícil de controlar.

De ellos deben ocuparse Spencer y su socio Joe, que por lo general trabajan muy bien juntos pero también tienen sus diferencias. Ahí radica el atractivo de esta comedia que mezcla situaciones serias también. La vida sentimental del protagonista y algunos problemas de salud (nada de vida o muerte) entran dentro de estas últimas. Todo en una sabia combinación que hace pensar que vendrán más temporadas.

En la búsqueda.

Issa Rae hace un poco de sí misma en Insecure, comedia que, como su título lo indica, destaca las inseguridades de una mujer negra que quiere abrirse camino en una sociedad en la que sin duda los blancos la tienen más fácil.

En esta tercera temprada (domingos, 23:30), la protagonista vuelve a contar con su gran amiga Molly (Yvonne Orji), tanto como confidente como compañera de aventuras en esa búsqueda tanto profesional como sentimental en la que se encuentra Issa. Molly ya es una abogada reconocida, pero también debe aceptar que su color de piel le complica un poco las cosas en el competitivo mundo laboral en el que se mueve.

Issa, que en esta ficción se apellida Dee, destaca también por ser una muy buena rapeadora, nada más que la mayoría de las veces se anima a hacerlo sola, frente al espejo del baño. Eso es algo de lo que se ve en el trailer de esta nueva temporada, ella en el baño interrumpida por Daniel (Ylan Noel), con quien se mudó al final de la segunda temporada. Él fue una de las causas de su ruptura con Lawrence (Jay Ellis) y ahora intentará saber si valió la pena aquel engaño a su entonces novio.

Gracias a Insecure, Issa Rae está nominada al Emmy a Mejor Actriz de Comedia. Los ganadores se conocerán el próximo lunes 17 de setiembre y la actriz comparte la categoría con Pamela Adlon (Better Things), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Tracee Ellis Ross (Black-ish), Allison Janney (Mom) y Lily Tomlin (Grace and Frankie). También fue dos veces candidata al Globo de Oro por este papel.