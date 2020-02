Giannina Silva: "El Desfile de Llamadas es el Super Bowl de Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo estás viviendo este Carnaval 2020?



-Lo estoy viviendo de una forma más intensa. En los carnavales anteriores no tenía que ir a ensayar porque la vedette no tiene movimientos marcados, pero este año C1080 hace una puesta tan exigente que hasta las vedettes tuvimos que participar de los ensayos casi todos los días. C1080 no sube al Teatro de Verano este año, así que la familia entera se la juega al Desfile de Llamadas.



-¿Por qué C1080 no participa del concurso de carnaval este año?



-Mis primos decidieron no estar en el Teatro de Verano por primera vez en 21 años. Los están convocando de muchos lugares del exterior y prefirieron priorizar los viajes por encima del concurso. Ellos son tan profesionales que si no ensayan desde octubre, no compiten. Participamos solamente en el Desfile de Llamadas, por eso la propuesta es tan fuerte.



-¿Cómo ideaste el traje de esta edición?



-Con (el diseñador) Jorge Cruz nos queremos superar año a año, entonces le dediqué mucho tiempo. Siempre que vuelvo de la temporada de Punta del Este empezamos a trabajar en la idea del traje. Le ponemos mucho esmero siguiendo la línea de lo que propone la comparsa. Este año creamos algo bien diferente, incluso hay un cambio de color de pelo. A Jorge le gustó la idea de probar cambiarme hacia el rubio porque el traje es oscuro. Me teñí de rubio especialmente para las Llamadas. Es que para mí este evento es como el Super Bowl de Uruguay.



-¿Cómo es la propuesta de la comparsa C1080 para este Desfile de Llamadas?



-Se llama Kiriku y la bruja y está basada en una película francesa. Es la historia de un niño afro que es atacado por la bruja Karabá. Nosotras las vedettes hacemos de brujas, por lo que me meto en ese rol y lo mezclo con la sensualidad del candombe.



-¿Qué tenés de bruja?



-Nada, pero doy bien con el personaje de mala. Me lo creo.



-¿No has sido mala con ningún hombre en tu vida?



-Si son malos conmigo soy re mala. Y puede ser que alguna vez se me haya escapado ser mala con alguien que no lo merecía. Todos los seres humanos tenemos en la vida algunas acciones malas...



-¿Por ejemplo?, ¿le dejaste de contestar mensajes a un hombre que se había ilusionado con vos?



-No, nunca me borré. Siempre di la cara. En una oportunidad yo había salido de una relación de muchos años y tuve que explicarle a otro chico que todavía no estaba lista para iniciar otra historia seria. Lo tomó bien, no le quedó otra. Siempre trato de relacionarme bien y terminar bien con todo el mundo. Jamás dejaría de responder mensajes, y odiaría que me lo hicieran a mí.

Giannina interpreta a la bruja Karabá en este Desfile de Llamadas. "Doy bien con el personaje", desafía. Foto: Andrés Restano

-¿Te volviste a enamorar después de tu relación con el futbolista José María Franco?



-Sí, yo amo el amor. Si estoy con alguien es porque algo me mueve. De todos modos estos años después de mi separación me los di para mí, y no quise volver a convivir con alguien, por ejemplo. Prefiero ir con cautela porque hubo veces en las que pensé que estaba enamorada, pero al tiempo me di cuenta de que no era así.



-¿Ahora estás saliendo con alguien?



-Yo nunca estoy sola. En este momento estoy conociendo a alguien. La cosa va bien, tranquila. Es muy reciente. El mes pasado él estaba en Río de Janeiro y me invitó a pasar unos días con él. Estamos disfrutando el proceso de conocernos.



-Volviendo al Carnaval, ¿tenés alguna postura sobre el discurso de izquierda que predomina en esta celebración popular?



-Yo ni me doy cuenta de la política en carnaval. No me gusta la política, entonces ni percibo esas cosas. Me gusta ver murgas y sé que tienen un discurso de izquierda, pero eso siempre fue así. En los espectáculos se nota, pero después en la interna del carnaval no sé a quién vota cada uno.



-¿No se habla de política en C1080?



-No, cero. La familia Silva en la época de mi abuelo era colorada, pero hoy en día no lo sé. Mis primos no le prestan atención a eso. En los ensayos se habla del espectáculo, nunca escuché hablar de política.



-¿Tenés alguna opinión sobre el cambio de gobierno?



-No, hay que esperar a ver qué pasa deseando lo mejor para el país.



-¿Te gusta Lacalle Pou?



-Me da lo mismo.



-¿Te parece un hombre atractivo?



-Me parece un hombre buen mozo, pero no es atractivo para mí. No es mi estilo porque no es alto, y es bastante más grande que yo.



-¿Te gustaría cantar o actuar en un conjunto de carnaval en el futuro?



-No, no me veo actuando ni cantando. Disfruto bailando candombe, que es lo que aprendí de niña y es la forma de la que mejor me expreso en carnaval.



-¿Vas a retomar tu carrera de cantante?



-Sí, voy a seguir. En febrero me enfoco en el Desfile de Llamadas y en mis participaciones en desfiles del interior, pero después de Carnaval vuelvo a hacer shows en vivo. Ya tengo shows cerrados para marzo, así que continúo en ese rubro que empecé en diciembre de 2018.



-¿Cuál es el balance de la temporada de Punta del Este, en la que estuviste haciendo la cobertura para Algo Contigo?



-Muy positivo. Antes de ir había miedo y se había instalado el fantasma de que podía ser una mala temporada sobre todo por el cambio económico que afectó a Argentina. Sin embargo, a nivel de figuras pudimos hacer una cobertura sumamente completa. Tuvimos a Susana (Giménez), a Pampita y a muchos actores de primer nivel. Superó las expectativas por completo. Diría que fue la mejor temporada de Punta del Este para la cobertura de Algo Contigo. Hubo situaciones como el cordero del helicóptero y el escándalo de la nieta de Susana Giménez que le dieron color a la temporada esteña, y nosotros estuvimos ahí.