Nadal derrotó a Djokovic y ya conoce a su rival en semifinales de Roland Garros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rumbo al récord de los 22 Grand Slam, el español Rafael Nadal se impuso en un vibrante partido al serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y defensor del título, 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6(4) y en busca de su decimocuarta corona en Roland Garros jugará las semifinales contra el alemán Alexander Zverev.

Al término de una maratón de cuatro horas y 11 minutos, que se acabó de madrugada, Nadal, número 5 del ránking, evitó con este triunfo que Djokovic tenga opciones de sumar su tercer título en París y le iguale a 21 Grand Slam, a la vez que se puso a un duelo de igualar el cabeza a cabeza. En el cruce número 59 entre ambos, la estadística quedó 30-29 a favor del serbio.

Aupado por el público de París, el español se clasificó por decimoquinta vez para las semifinales en la arcilla parisiense, una ronda donde solo ha perdido en una ocasión, el año pasado contra Djokovic.

Ni la edad, ni su maltrecho pie izquierdo que le traicionó en Roma hace tres semanas, ni el partido programado en sesión nocturna, ni el jugar contra el número 1 del mundo... Nada parece poder detener al 'Rey de la Tierra Batida'.



Pese a que en la previa había dicho que no sabía si sería su último partido en Roland Garros, Nadal demostró desde el inicio que no abdicará fácilmente, ofreciendo un tenis de un nivel como pocas veces se ha visto en la Philippe Chatrier.



Un partido quizás a la altura de las finales de 2008 y 2020, cuando apalizó a Roger Federer (6-1, 6-3 y 6-0) y Novak Djokovic (6-0, 6-2 y 7-5), respectivamente.



Fue una lección de cómo jugar al tenis: eficaz en el servicio, letal al resto, moviendo de lado a lado al rival abriendo ángulos con golpes a las líneas, efectivo en la red y cometiendo pocos errores no forzados. Una pura delicia de la que pudieron disfrutar los 15.000 privilegiados que asistieron a la Philippe Chatrier y que apoyaron casi de manera unánime a Nadal.